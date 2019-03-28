小林村滅村國賠案更一審 高市敗訴

2019-03-28

纏訟10年大逆轉 高市府判賠潛勢區15災民每人最高300萬

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕二○○九年莫拉克颱風造成當時高雄甲仙鄉小林村三八一人死亡、十六人失蹤，一三八名災民及死者家屬請求國家賠償，纏訟十年，最高法院前年判決其中一二三人敗訴確定，住在土石流潛勢區的十五位村民部分發回更審，高雄高分院昨更一審改判高市府敗訴，應賠十五位災民各一百五十萬至三百萬元金額。會長蔡松諭聆判時激動落淚。辯護律師團說：「這是遲來的正義。」籲請高雄市政府不要再上訴！

律師團：籲請市府不要再上訴

律師團指出，更一審的判決顯示，「天災」並不能做為公務員免責的理由，很多天災如果人為可以事前預防，還是可以排除或降低災害的發生。

對於是否上訴，高雄市新聞局長王淺秋表示，待收到判決書後，再作評估。

二○○九年八月九日凌晨，莫拉克颱風帶來超大豪雨，造成小林村東北方的獻肚山嚴重崩塌，大量泥流土石瞬間淹沒小林村，釀成三九七人死亡失蹤的慘劇。

災後死者家屬與倖存村民成立自救會，認為當時縣府防災中心在事發前，對甲仙公所發布土石流黃色與紅色警戒總共八次，但公所沒有依規定強制撤離小林村民，提告要求高雄市府及甲仙公所國賠五．九億多元，上訴二審後縮減為三億多。

一、二審法院審理都認為，小林村滅村原因是山崩及崩塌形成的堰塞湖潰決，獻肚山過去無大規模崩塌紀錄，學者也稱目前科技無法預測山崩，雖小林村長、公所與市府未督促執行撤村，均有疏失，但村民即使撤離，也只是撤到同遭山崩掩埋的小林國小等處，因此判災民敗訴。全案上訴第三審時，最高法院發現提告災民有十五位住家在土石流潛勢區，已被發布紅色警戒，並通知村長撤離，但村長參酌經驗及當時未出現土石流，做出不撤離決定。合議庭認為，此部分若由災民負舉證責任顯失公平，將十五人部分發回更審，其餘一二三人判決敗訴確定。

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