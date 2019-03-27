眼痛、視力模糊、流淚 罕見病毒性角膜炎

2019-03-27

記者蘇金鳳／台中報導

45歲的游小姐是一名上班族，常常慣性揉眼睛，連續2週出現右眼疼痛、視力模糊，且不自主地流淚，經檢查罹患病毒性角膜炎，治療2週後，右眼視力恢復到0.9，且不再感到疼痛，眼睛破皮的範圍也縮小了。

有相關病史 復發侵犯眼睛

游小姐原以為是眼睛破皮，曾使用眼藥水、眼藥膏或是包紮眼睛的治療方式，但仍感疼痛難受，嚴重影響生活與工作。到烏日林新醫院檢查，眼科主任薛維禎表示，她的右眼視力只剩下0.5，角膜中央更出現類似地圖形狀的不規則破皮，無法用肉眼看出。細問之下才發現患者曾有嘴角疱疹潰瘍的病史，最近還出現更年期的病灶，夜晚常失眠，確診為少見的病毒性角膜炎。

病毒性角膜炎好發於過去曾有相關病史，有可能發生在眼睛、身體其他部位，如臉部、軀幹部位的帶狀疱疹，或近期免疫力低下的民眾、孕婦，以及壓力大、生活作息不正常者。

當身體免疫力下降時，病毒也會復發侵犯到眼睛，一般會有眼睛疼痛、紅腫、癢、視力模糊、流眼淚、分泌物增加或畏光等症狀，角膜表皮也會出現樹枝狀或地圖形不規則的破損。

這類病毒會隱身在神經節裡，即便之後復元，仍可能受到壓力、作息、免疫力不佳時再度復發，若不及時治療，恐會導致永久失明的嚴重後果！

醫師開立抗生素來預防合併性的細菌性感染，搭配抗病毒藥膏做為主要治療，再以消炎、滋潤的眼藥水為輔，減輕她的不適感。治療2週後病況改善。

薛維禎表示，眼睛不適或視力模糊的原因有百百種，病毒性角膜炎也常會和其他眼科疾病搞混，建議盡早尋求眼科醫師的協助，找出病因，避免危害視力。

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