經血量大如仙草凍 子宮肌瘤惹的禍

2019-03-27

記者林惠琴／台北報導

44歲王小姐愛喝豆漿、愛吃補品，近半年每次「好朋友」來時，經血量變多，並伴有如同仙草凍的血塊，白天得用夜用衛生棉，夜晚睡覺也至少要起床3次更換衛生棉，生活飽受困擾，就醫檢查發現禍首原來是子宮肌瘤！

國泰醫院婦產科醫師張美玲表示，子宮肌瘤是女性常見疾病，好發於30歲以上的育齡女性，發生率約20%，40至50歲更可達50%。

藥物治療 視需要手術切除

張美玲指出，若子宮肌瘤不大、未壓迫子宮腔，通常無症狀，但若肌瘤太大、壓迫子宮腔則可能出現經血量過多、血塊增加，導致貧血及因肌瘤壓迫鄰近器官引起的相關症狀，例如壓迫膀胱、直腸，導致頻尿、便秘等。

張美玲提到，以王小姐為例，共有5、6顆子宮肌瘤，經血量大，血塊也多，其中1顆4公分更是長在子宮腔正中央，影響子宮收縮，並有貧血情況，血紅素降到7mg/dL（低於正常值的12至16mg/dL），所幸經手術治療後，成功解決經血量過多的問題，血紅素也已回升至正常值13mg/dL。

雖然子宮肌瘤是良性腫瘤，但張美玲說明，嚴重時，仍可能造成不孕與貧血，且長期貧血會影響抵抗力與心肺功能。

關於子宮肌瘤的治療，張美玲強調，主要取決於肌瘤大小、生長部位、是否合併經血量過多、貧血、痛經、壓迫症狀等，一開始可嘗試經由藥物治療，但若無法使用藥物或藥物治療無效者，則需要進一步施行手術，可選擇開腹手術、微創內視鏡手術及無創子宮鏡手術切除病灶。

富含荷爾蒙食物 避過量食用

不過，張美玲提醒，女性荷爾蒙的過度刺激是造成子宮肌瘤的原因之一，因此若有子宮肌瘤相關病史者，應避免過量食用富含荷爾蒙的食物，例如豆漿、當歸、動物性油脂、蝦卵、蟹黃等，萬一出現經血量變多、經期血塊增加等情形，應盡早就醫檢查。

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