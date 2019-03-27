丹麥研究：同樣疾病 女性晚男性4年確診

2019-03-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕丹麥一項歷時二十一年、涵蓋六百九十萬人的大型研究發現，女性確診罹病的時間平均比男性晚四年，包括癌症、糖尿病和注意力不足過動症等。團隊指出，雖然目前尚未確定是基因、環境因素或診斷標準造成這種差異現象，但醫學界可藉此思考診斷過程是否存有性別偏見，以及初期的醫學實驗是否就已忽略這種性別差異。

這項研究是由丹麥哥本哈根大學「諾和諾德基金會蛋白質研究中心」負責，成果已發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊。團隊在一九九四至二○一五年間，依照世界衛生組織（ＷＨＯ）制定的「國際疾病分類標準」（ICD-10），持續追蹤及分析六百九十萬名丹麥人因病住院的資料，包括所有類型疾病的發生率、同時罹患一種以上疾病的情況及照護過程等。

結果顯示，在七百七十種疾病中，女性平均比男性晚四年確診，包括癌症方面晚兩年半、糖尿病等代謝疾病晚四年半，以及注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）晚六年。

以ＡＤＨＤ為例，男性患者平均約在十四歲確診，女性卻遲至二十歲。不過，部分研究人員指出，這可能是因女性罹患ＡＤＨＤ亞型、即「注意力不足症」（ＡＤＤ），過動及衝動性行為較不明顯所致。

骨質疏鬆症例外 女性骨折前發現

團隊另指出，骨質疏鬆症是少數例外之一，女性通常會在出現骨折前就確診，男性則完全相反。團隊接下來將與芬蘭學者合作，進一步探討為何在平等、一致的醫療體系中，男、女性會在確診時間上出現差異，了解是基因、環境、診斷標準影響，或是各種因素交錯所致。可以確定的是，醫學界有必要重新思考，在進行小鼠等初期醫學實驗時，是否確實將性別差異納入觀察。

美國西達斯︱西奈心臟研究所「芭芭拉史翠珊女性心臟中心」主任莫茲（Noel Bairey Merz）指出，該研究未提出毋須住院者確診的年齡等數據，結果仍不夠客觀。美國史丹福大學醫學院「女性健康和性別差異中心」主任史丹凡尼克（Marcia Stefanick）則說，特定疾病常被認為是「女性疾病」或「男性疾病」，例如心臟疾病大多被視為後者，這可能導致醫生診療時受「偏見」影響。她建議，這個問題應從基礎醫學教育著手改善。

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