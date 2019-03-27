4年新高 百日咳今年已10例

2019-03-27

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布，國內今年累計十例百日咳、三起家庭群聚事件，病例數創下近四年同期新高，其中七例是三個月以下嬰兒，主要是未達疫苗接種年齡或尚未接種疫苗，提醒六個月以下未完成接種百日咳疫苗的嬰兒尚有七千七百位，家長要記得儘速帶家中寶貝打疫苗。

未打疫苗 7例為嬰兒

防疫醫師林詠青表示，七例三個月以下罹患百日咳的嬰兒，一開始症狀均是咳嗽、有痰、流鼻水，到醫療院所因症狀相似而被診斷為感冒，但服藥後未見改善，甚至加劇，在發病後四至十二天有咳嗽到嘔吐、缺氧等狀況，經通報採檢而確診。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉分析，國內二○一五至二○一八年，每年有十七至七十例百日咳，多為三個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第一劑疫苗的嬰幼兒，約占五十四％。

林詠青指出，六個月以下嬰兒是百日咳重症高危險族群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血，甚至死亡，接種疫苗是最有效的預防方法，目前我國提供出生滿二、四、六、十八個月，以及滿五歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。

不過，疾管署副署長羅一鈞補充，經檢視國內六個月以下嬰兒，仍有七千七百位尚未完成接種三劑百日咳疫苗，提醒家長要記得儘速帶家中寶貝打疫苗。

林詠青也建議，懷孕二十八至三十六週女性可自費接種疫苗，抗體會經胎盤傳給胎兒，以利出生後、打疫苗前有足夠免疫力，其他嬰兒照顧者也可評估接種需求，降低嬰幼兒感染機會。

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