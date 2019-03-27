固定頻道遍及醫院、校園 轉台運動擴大

2019-03-27

〔記者楊綿傑、吳柏軒、葛祐豪／綜合報導〕轉台不是大學生專利！越來越多民眾參與「新聞頻道轉台」運動，早在本月中旬，就有民眾在臉書成立「新聞頻道轉台」粉絲專頁，短時間已有約五千粉絲。全台各地公民回報「只能看某台」狀況嚴重。學者直指，特定媒體動機可能不單純，呼籲民眾響應，政府應該徹查。

繼台灣大學校內餐廳遭學生發起「拒看中天」連署，政治大學學生也因「拒看中天」，與校友搶遙控器。政大學生並在臉書號召，呼籲同學一起「守護」，與堅持看中天的校友抗衡，但昨天餐廳電視已因訊號異常而關閉。

此外，王姓網友昨天在臉書社團《高雄二點零》發文，指她兩個月前曾經寫信請住家附近的某家銀行，不要再播放中天新聞台，希望改播公共電視台。結果昨天路過，發現銀行改播非凡電視台，覺得好感動。

政大學生拒看中天 和校友衝突

「新聞頻道轉台」粉絲專頁則是觀察到許多公共場所、營業店家，其電視都只能觀看特定頻道，懷疑背後有組織或集團運作，發起全民大調查，調查內容包括確切地點、播放頻道、只收看特定頻道理由等，統計至前兩天已收到超過一千三百份問卷，發生地點遍布各大醫院、大學校園餐廳、連鎖店等，還有許許多多的私人營業店家。

調查中發現，包括中天新聞、TVBS新聞被點名最多次，調查者有些是想轉台但無法取得遙控器，有的是直接被店家喝令不准轉，還有即使當下轉台成功，人一離開馬上又被轉回。至於理由，通常都是支支吾吾、老闆規定、或是遭受冷言冷語等回應。背後原因啟人疑竇，在網路留言串上掀起討論。

粉絲專頁宣布，此調查將無限期延長，也會擴大調查範圍，希望更多民眾一起參與。

學者︰只能看特定頻道 有如黨國體制

中研院社會學研究所特聘研究員蕭新煌認為，只能收看特定電視台這種行為已經涉及壟斷，於法不合，讓人回想到黨國體制。

蕭新煌認為，特定電視台片面渲染單一政治人物消息，已經報導不公，背後不是只有經濟意圖，恐怕還有政治動機，他呼籲政府應該進行調查。他也呼籲全台的大學生，甚至民眾，都應該提高警覺，參與轉台運動。

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