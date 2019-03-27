蘇花改2測速桿 年拍2.38萬張、進帳3000萬

2019-03-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段去年二月五日通車，警方在東澳隧道南下、北上線設置兩支測速照相桿，通車一年來，兩桿躍升宜蘭罰單件數的冠、亞軍，合計送出逾二萬三千八百張罰單，平均每天六十五件違規，為縣庫帶來三千萬元收入。警方提醒蘇花改全線速限為六十公里，用路人應注意車速。

平均每天有65件違規

宜蘭縣交通隊統計，蘇花改去年二月五日通車至今年二月五日，南下送出一萬二千六百餘張罰單，北上一萬一千二百餘張；南下每月超過一千件超速、一天平均三十四張罰單，北上每月九百三十八件、平均每天約三十一件。

蘇花改通車前，台九線新澳隧道測速桿是宜蘭縣罰單件數「冠軍」，不過，該桿同期僅送出六千二百餘張罰單，件數僅蘇花改兩支測速桿合計的四分之一，甚至不到南下線的一半。

常開蘇花改的張姓駕駛認為，蘇花改筆直、路幅寬，很容易就超過速限，每次經過隧道他都提高警覺。

警方分析，蘇花改蘇澳到東澳段雖然通車一年，但許多用路人還不熟悉路況，尤其東澳隧道南下屬於下坡路段，更容易超速，隧道內南下違規件數也比北上多。

全線速限60公里 小心超速

警方提醒，蘇花改速限為六十公里，民眾應隨時注意油門輕重，以免超速；依「道路交通管理處罰條例」，省道小型車超速六十公里內，開罰一千兩百至兩千四百元，超速六十公里以上，則可開罰六千至兩萬四千元。

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