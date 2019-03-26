老翁心衰竭 主動脈瓣膜置換手術救命

2019-03-26

記者湯世名／彰化報導

83歲的蕭火獅因喘、胸悶送急診並插管，確診為冠狀動脈狹窄合併嚴重主動脈瓣膜狹窄，心臟功能僅剩25％、需緊急開刀，但其健康狀況不佳，經評估手術風險為45％，所幸在彰化基督教醫院心臟外科、心臟內科及麻醉科攜手合作下，完成經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）手術，日前順利出院。

蕭火獅和妻子經營「柑仔店」，有糖尿病、高血壓及心臟病史，但今年1月間突然嚴重喘、胸悶，經轉診至彰基總院，緊急插管以維持呼吸。冠狀動脈攝影檢查發現，他的3條心臟血管狹窄已堵塞70％以上，心臟超音波檢查也發現嚴重的主動脈瓣膜狹窄，蕭火獅當時心臟衰竭、功能只剩25％。

彰基心臟外科主任陳映澄研判，蕭火獅主動脈瓣膜狹窄是10多年累積的疾患，送醫時已是非常嚴重狹窄的狀況，經向家屬說明狀況後，家屬同意接受侵襲性最低、風險最低的經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）手術。

醫療團隊在手術室內為蕭火獅裝設葉克膜以穩定血壓與含氧血，接著先由心臟內科以導管打通狹窄的冠狀動脈，再由心臟外科進行經導管主動脈瓣膜植入術。手術非常成功，蕭火獅從加護病房轉到普通病房，日前出院。

陳映澄表示，以往年老、心肺功能不全的患者，常因手術與麻醉風險而放棄手術，但現在有複合式手術室及日益純熟的經導管主動脈瓣膜置換手術可治療。

陳映澄也提醒民眾，家中長輩如出現胸悶、頭暈等癥狀，可經過心臟超音波檢測，看是否有主動脈瓣膜狹窄問題，提早因應，以免惡化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/