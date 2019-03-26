化療致周邊神經病變 中醫治療可有效緩解

2019-03-26

記者吳亮儀／台北報導

癌症患者接受化學治療，常得承受藥物副作用引發的不適症狀，其中周邊神經病變發生率高達3成，症狀輕微的會出現末梢麻木，嚴重者則會出現遲鈍無力、疼痛和刺癢感；長庚醫院研究發現，利用中藥複方來搭配，可抑制發炎物質以減輕神經症狀。

59歲的林小姐罹患卵巢癌，在「紫杉醇和卡鉑」化療第4週期開始感覺手腳好像包著一層膜，還有電流往上竄刺，末梢失去對冷熱的敏感性。

化療結束後2個月，林小姐覺得四肢仍麻木，步行或站立時間過長會更麻，已嚴重影響正常生活。她聽從朋友建議尋求中醫治療，中醫師依據她濕邪與瘀血閉阻經絡的狀況，給予二朮湯和薑黃燥濕化痰、通經止痛。2個月後，林小姐的手麻已近痊癒，腳麻則剩下3至4成，讓她可恢復到往常的活動。

高雄長庚醫院中醫研究團隊2016年起研究中草藥應用在化療引發的神經病變，中醫內科主任蔡明諺表示，化療引發的神經病變對中西醫來說，都是棘手的問題，而化療引發的神經病變從中醫角度來看，是經絡受損的問題。

他說，團隊用桂枝加朮湯、芍藥甘草湯、濟生腎氣丸等中藥複方，具有四濕濁、養陰止痛和補腎溫陽的功效，如果在化療產生神經症狀時及早治療，並搭配針灸，可避免後遺症。

蔡明諺表示，引起神經病變的化療藥物如長春花生物鹼、紫杉醇和白金，常用在頭頸癌、乳癌、大腸癌和卵巢癌，這些藥物會破壞神經細胞而干擾神經訊息的傳遞，造成手腳皮膚異常敏感及疼痛，甚至對神經不可逆的傷害，少數會波及自律神經、引發腸胃問題或是姿態性低血壓，因此病患治療前後都須監控這些現象。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/