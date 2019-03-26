腎病竟變眼疾 嚴重者恐失明

2019-03-26

記者吳俊鋒／台南報導

奇美醫學中心從健保資料庫進行大數據分析，發現罹患慢性腎病變者治療時，可能對「靈魂之窗」產生衝擊，較一般人更易造成相關眼疾，最高超過12倍，導致視力衰退，嚴重者甚至會失明，提醒民眾注意，及早求診、檢查。

引發帶狀角膜病變 超過一般人12倍

一名70歲的阿伯因慢性腎病變接受血液透析治療，後來雙眼出現紅腫、刺激與疼痛等情形，還會不自覺地嚴重流淚，更造成視力減退，趕緊求助奇美醫學中心。

台南奇美眼科部主治醫師張昱欣詳細理學檢查後，診斷為洗腎病人常見的帶狀角膜病變與潰瘍，隨即對症下藥，展開治療。

張昱欣為阿伯施以人工淚液，還有高濃度抗生素眼藥水，兩週之後，疼痛情形改善，矯正視力也回復，效果明顯。

台南奇美醫學中心鑑於罹患「腎病變相關眼疾」者有增加趨勢，先後於國際知名期刊發表了7篇研究論文，範圍廣及角膜、視神經，還有視網膜等，呼籲民眾注意與重視。

張昱欣說，根據統計，風險最高的是引發帶狀角膜病變，超過一般人的12倍，包含刺激、紅腫、畏光、視覺下降等，可能原因為血中磷、鈣上升，或長期使用含磷、含汞眼藥水。

另外，腎病變也會造成角膜潰瘍、缺血性視神經病變，以及俗稱「眼中風」的視網膜動脈或靜脈阻塞等，若不趁早治療，嚴重者恐釀失明；成因包括：常使用類固醇眼藥水、大血管粥狀硬化與斑塊、血中含氧量降低，甚至合併糖尿病、高血壓、高血脂等共病。

腎病變會引發的眼疾，還有漿液性視網膜剝離與中心漿液性脈絡膜視網膜病變等，成因包含：洗腎治療時滲透壓引起血管通透性改變，以及皮質激素受體活化、發炎。

張昱欣叮嚀洗腎病人，若發生眼睛疼痛與視力模糊等情形，應儘速就醫，也要控制腎病變共病，如糖尿病、高血壓、高血脂，以降低引發相關眼科疾病的機率。

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