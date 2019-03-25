穿耳洞搔癢疼痛 小心蟹足腫上身

2019-03-25

文／黃昭瑜

小傷口處理不好，可能會產生增生性的疤痕和蟹足腫！

莉莉（化名）因愛漂亮，和友人相約去夜市穿耳洞，傷口因消毒不佳而出現短暫化膿的情形，經治療癒合後，逐漸出現暗紅色腫塊。近期開始因為搔癢、疼痛二度就醫，經檢查暗紅色腫塊是疤痕向外擴張增生，造成耳朵變形，讓莉莉只能用頭髮遮掩，非常困擾。

蟹足腫是一種增生性疤痕，大多數患者與體質有關，加上傷口處理不佳而形成，通常出現在外傷發生後數週或數月，甚至更久。

蟹足腫比一般的疤痕肥厚且超過原來傷口的大小，如螃蟹般伸出長長的腳不斷往外長大，且病患常常會伴隨著搔癢和疼痛的不適感。蟹足腫常見於亞洲人和黑人，好發於皮膚張力較大的部位，如上臂、肩膀、前胸、後背。

◎預防與早期治療

所謂預防勝於治療，對於蟹足腫體質的人避免外傷是最直接的預防方法，凡是會形成傷口的行為，小至摳抓青春痘或是穿耳洞、刺青、注射等都有可能造成蟹足腫的發生。當有傷口出現時，應注意傷口的照顧，避免感染或刺激病灶。

◎蟹足腫的治療

當蟹足腫剛開始形成時，應在醫師的指示下使用除疤凝膠、美容膠布、局部按摩，並搭配物理性壓迫等護理方法。此外，可以透過雷射治療、除疤針局部注射來改善。然而這些治療都不是一次見效，治療次數和時間會依個人狀況有所不同。

手術切除是蟹足腫的最後一線治療，雖然手術可以移除蟹足腫組織，卻在傷口癒合時可能伴隨新長的蟹足腫，因此一般只使用在嚴重影響生活品質的大型蟹足腫；手術切除後也會搭配放射治療或術中注射類固醇來增加局部控制率。其中長在耳朵的蟹足腫，在接受手術後的復發率較其他部位低。

總之，蟹足腫是個高復發率的疤痕增生疾病，需耐心治療且不易斷根。

有蟹足腫體質的人，應該儘量減少受傷的行為，倘若不幸形成傷口也應好好護理，早期就醫治療的效果最佳。

（作者為台北、林口、桃園長庚皮膚科主治醫師）

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