「台灣生育率全球墊底」國發會：國際報告資料有誤

2019-03-25

〔記者黃以敬／綜合報導〕根據「世界人口綜述（World Population Review）」二○一九年版的各國生育率排名，台灣在兩百個國家中敬陪末座，平均每個婦女僅生一．二一八人。不過，國發會發出澄清稿指出，該網站資料與我國最新資料不符，且報告中南韓的數據也不對，該國二○一八年實際平均每個婦女僅生產○．九八人，就低於我國當年的一．○六人。

世界人口綜述報告指出，台灣的生育率全球最低，倒數第二是摩爾多瓦共和國（Moldova）的一．二三，倒數第三是葡萄牙的一．二四一。此外，日本一．四七八排名第一七九，新加坡一．二六排名第一九七。至於全球出生率排名前十有九國在非洲。

國發會指出，「世界人口綜述」中有關台灣的數據，來源為聯合國二○一七年版的「世界人口展望（World Population Prospects）」推估數，與事實有落差。

國發會表示，為提升生育率，政府已積極推動二○一八到二○二二年的「我國少子女化對策計畫」，營造「零到五歲全面關照」之友善育兒環境，提升國人生育意願，以達到二○三○年生育率回升到一．四人的政策目標。

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