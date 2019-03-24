長照壓力多 釋放才能持久

2019-03-24

文／蘇宜家

台灣因醫療衛生進步，國人平均壽命提升及出生率下降，人口老化問題日益嚴重，目前估計民國117年老年人口所占比率將達22.5%（536萬人）。人口老化的速度相當快速，需要照顧的失能人口增加，再加上少子化等家庭結構改變，許多照顧者幾乎全年無休、日夜照料失能者。

許多疾病源頭來自壓力，如果發現自己經常頭痛、重複感冒、過度疲勞、失眠及皮膚狀況改變等，另外在非照顧時間也反覆思考關於照顧的事情，都可能是照顧壓力超過負荷，身體已經出現警訊了。

由於照顧者要花相當多時間照顧失能者，身心容易耗弱疲憊，各縣市的長期照顧管理中心其實都有提供相關喘息服務資源可供申請，如果家中有其他人可以換手照顧失能者，建議每天盡可能撥出一小段時間離開照顧現場，去做自己有興趣及喜歡的事情，進行一些身心放鬆練習或是運動。

另外，建立人際支持網路也是相當重要的一環，其中應該包含3種不同類型的人，包含可分享甘苦談的其他照顧者、可聊無關照顧話題的朋友，以及個性樂觀充滿正能量的人。參加一些開設給照顧者的支持團體講座，彼此分享經驗、照顧技巧及可用資源，尋找有著類似經驗的同溫層朋友，亦可提供可靠的心靈支持。

照顧者常常因為失能者作息時間不正常，例如半夜不睡覺一直吵鬧、頻尿等，都會剝奪照顧者的睡眠時間，且睡眠時間被切割得相當零碎。

照顧者務必要有自己的「主要睡眠」時間，即使這中間因照顧而需短暫起床，也可以因睡意濃厚而迅速再度入睡。此外，也要盡量將失能者的作息調整到跟照顧者相同，白天盡量帶失能者出門散步、執行任務，避免在白日有過多睡眠而夜晚睡不著的情況發生。如此，才能讓照顧者也得到充分休息，再走更長遠的路。

（作者為高雄市立大同醫院職能治療師）

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