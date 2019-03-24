奇美醫檢測 神經痛患者 半數缺維生素C 八成缺維生素D

2019-03-24

記者吳俊鋒／仁德報導

奇美醫學中心將6年來逾3萬筆健檢資料，進行營養狀態的大數據分析，神經痛患者有半數是維生素C攝取不足，而缺乏維生素D的，更高達80%，提醒民眾平時做好自我照護，一旦發病，也不要隱忍，儘速求診，並注意藥物與調理的兼顧，全方位治療，才能有效改善。

已逾半百的謝姓女子長期工作內容包含搬重物，手部痠痛傷害持續累積了20年，導致後來無法使力，甚至連拿筷子吃飯都不行，症狀嚴重而到奇美醫學中心求診。

三階段內外兼顧治療法 狀況改善

奇美醫學中心疼痛科主任陳貞吟為謝女抽血檢測營養狀態，發現為生素C、D都偏低，診斷後，決定採行「三階段內外兼顧治療法」。

謝女進行營養滴劑的補充調理，疼痛科、復健科等再同步展開肌肉增生與肌腱增生療法，經過一年治療，症狀明顯改善，目前已可以舉筷吃飯，打掃、拖地也沒問題，且持續進步中。

陳貞吟說，有些病人在採用三階段內外兼顧治療法時，會搭配神經阻斷術，以止痛為主，讓療程可以更順利進行。

陳貞吟指出，從院方所開發的營養檢測資料中分析，有5成的神經痛病人缺乏維生素C，是一般民眾的10倍，維生素D不足的，更高達80%。

陳貞吟強調，維生素C、D對人體健康都相當重要，且在肌肉痠痛與肌力修復上，更是不可或缺，提醒民眾注意。

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