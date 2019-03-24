不捨愛女捐肝 他選肝動脈化學栓塞

2019-03-24

文／陳家禹、許正男

56歲的葉先生患有糖尿病，卻不知B、C型肝炎也早已上身，喜歡豪飲的他，去年8月抽血發現腫瘤指數極高，進一步透過腹部超音波及電腦斷層檢查，發現肝臟兩葉有數顆腫瘤，無法手術切除，若要拚治癒的話只能至醫學中心換肝，但因不捨女兒捐肝救命，經討論後，決定接受肝動脈化學栓塞治療，治療後胎兒蛋白指數恢復正常，更讓他順利開心過了好年。

兩次栓塞後 腫瘤已控制

葉先生當時已經確診為肝癌第二期，由於肝癌治療復發率極高，醫學中心肝臟移植小組建議仍可透過肝臟移植，同時治療肝硬化及肝癌，以達斬草除根之效，因配對成功的肝臟捐贈者為寶貝女兒，而女兒初為人母，葉先生擔心若因捐肝手術產生任何併發症，會破壞女兒幸福美滿的家庭，故放棄肝臟移植手術。

起初葉先生的「甲型胎兒蛋白」（AFP）指數高達上千（正常值為9ng/dL以下），經申請B肝抗病毒藥物，以及配合肝動脈化學栓塞治療，首次栓塞後甲型胎兒蛋白指數即降至75ng/dL，待患者休息6週，進行第二次栓塞後，甲型胎兒蛋白即降到正常值，且核磁共振檢查顯示，腫瘤已控制，順利返家過農曆年。

可肝臟移植 應優先考慮

對於患者而言，「肝動脈栓塞化學治療」雖然無法完全治癒腫瘤，但卻適合無法接受治癒性療法（如手術或射頻燒灼術）的患者，不論腫瘤大小及數目，若肝門靜脈暢通且肝功能仍可代償，則可利用正常肝臟與肝腫瘤血液供應不同的特性，阻斷肝動脈的血流，使癌細胞因失去營養供給而萎縮壞死，是目前公認可以有效延長中晚期肝癌病人存活期，和改善生活品質的治療方法，透過栓塞穩定病情後，兩年存活率可望提升5成。

但若患者適合接受手術、射頻燒灼術或肝臟移植等治癒性療法，研究顯示，其存活率仍遠勝於肝動脈化學栓塞治療，若患者有接受肝臟移植的機會，仍應優先考慮。

但因肝癌復發率極高，治療成功後除了需定期篩檢外，持續使用抗病毒用藥，更要改善生活方式，如選擇新鮮、高纖、清淡的食物，避免加工或醃漬食品，維持規律的生活作息，依據個人體力選擇適度的運動，不隨意服用成藥、偏方或草藥，更需戒除抽菸、喝酒等壞習慣，才能預防肝癌復發。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師、放射科主任）

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