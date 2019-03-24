別嚇自己！ 糞便潛血檢查陽性 4成非癌症

2019-03-24

記者吳亮儀／台北報導

許多民眾做了大腸癌糞便潛血檢查，但發現篩檢結果呈現陽性，天天緊張害怕、甚至不願重回醫院做完整大腸鏡檢查，但國健署表示，並非陽性就代表得了癌症。

最好做完整大腸鏡檢查 別逃避

國健署指出，根據癌症篩檢資料庫顯示，篩檢結果陽性民眾做後續確診60%是癌前病變及癌症，但也有25%為痔瘡、15%為潰瘍出血及其他狀況，因此糞便潛血呈現陽性反應的民眾，最好還是去做完整檢查，但也不必整天擔心害怕，畢竟將近一半的機率並不是大腸癌。

台安醫院內視鏡治療中心主任簡錫淵說，就臨床估計也差不多是這個比例，因為糞便潛血檢查陽性是代表「消化道有問題」，包括胃、小腸、大腸等都算在內。導致陽性的可能有很多，包括胃潰瘍、痔瘡、肛裂、大腸憩室症、瘜肉等。

癌前病變和小腫瘤 能直接切除

簡錫淵說，醫師得知病患的糞便潛血檢查呈陽性時，會先問有哪些症狀，若是上消化道症狀，例如消化不良、胃痛等，就會用胃鏡檢查；若是下消化道症狀，例如便秘、體重減輕等，就用大腸鏡檢查。

簡錫淵說，通常有瘜肉就會造成一些出血，現在內視鏡技術很發達，做檢查的同時就能順便切除瘜肉，甚至較大一點的癌前病變和小腫瘤都能直接切除。

國健署建議，想要遠離大腸癌，最好採取清淡飲食，盡量採汆燙、水煮，減少油炸物、燒烤、加工肉與紅肉的攝取。另外目前也有補助50歲到74歲民眾免疫法糞便潛血檢查。

糞便潛血檢查非侵入性、快速、無痛且安全，每2年可定期參加篩檢。檢查結果若為陽性，最好再接受大腸鏡確診。

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