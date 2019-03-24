《健康聚寶盆》一肚子大便 小心大腸憩室症

2019-03-24

文／楊基滐

63歲的汪女士（化名）近半年來有間歇性下腹痛、腹瀉、排便習慣改變的情形，自己害怕會不會是大腸癌的徵兆，趕緊到醫院做大腸鏡檢查，幸好汪女士是多慮了，並未有大腸腫瘤；但是，發現幾處大腸憩室，因此建議多吃高纖維飲食，新鮮蔬菜水果與完整穀物可以幫助糞便柔軟容易排出，減少糞便停留在大腸的時間，降低大腸產生憩室的機會。

纖維量攝取不足 長者罹病比率高

◎大腸憩室是腸內壁推擠出的一個一個突出囊袋，為什麼會有囊袋呢？

基本上與老化、腸道壓力大、飲食中高油、缺乏纖維質及習慣性便秘有關；由於腸壁肌肉層退化及進食的纖維量少，缺乏纖維軟化，造成排便困難，大腸壁變厚，一旦大腸內的壓力增加，腸壁就容易出現袋狀突出物。

在臨床上，大腸憩室症患者老年人居多，因為年紀愈大，腸道受到的壓力愈多，罹患大腸憩室症的機率也愈高。

統計資料顯示，大腸憩室症40歲以下較少見，60歲以上罹患率大幅增加，至85歲時發生率則大於6成，男女比例差不多。

大腸憩室一般不會有症狀，或是僅有輕微症狀，如：間歇性腹痛、腹脹和便秘、排便習慣不規則等，許多患者與之和平共存，但是，憩室也會有發炎的時候，因為當糞便經過這些坑洞時，有可能卡在坑洞內，會刺激周圍組織並引起腸道細菌感染，大腸就會發炎，大腸憩室炎症狀可能出現發燒、下腹痛、腹瀉、排便習慣改變和血便，嚴重者可能要手術治療。

解決便秘 減少糞便停留大腸時間

國人飲食習慣日漸西化，又偏多精緻食物，在纖維量攝取不足下，常有便秘的習慣，便秘致大腸中的糞便乾燥、變硬，為了順利排便，一般人都會腹部用力，如此也增加大腸壓力，就容易形成憩室。所以，解決便秘的問題相對重要。

因此，不管是年輕或年長者，建議多喝水，每天至少喝8杯250CC的水，多攝取水分可以幫助糞便柔軟，容易排出。另外，平時多吃新鮮蔬菜水果、五穀雜糧等高纖、自然的食物，有了纖維增加結腸的活動，糞便較不會停在囊中而導致發炎。當然，還要規律運動，以減少大腸憩室症患病的機率。

（作者為彰化秀傳紀念醫院副院長暨胃腸肝膽科主治醫師）

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