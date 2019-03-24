焦點評論》台大校長的誠信危機

2019-03-24

記者林曉雲／特稿

千呼萬喚，昨天台大校務會議中，管中閔終於無法閃躲，侃侃而談台大校長遴選過程中各種質疑，他有備而來，演出四十分鐘的「澄清秀」，但對利益迴避、兼職等「關鍵疑點」仍未能說服師生，誠信陰影繼續籠罩台大。

監委透過公權力調查管違法兼職，有稅務資料為證，通過彈劾管中閔。管反控監委「看到收入就開槍」，嗆聲不信監察院；他參選台大校長，卻形容自己為「跳火坑」。

「管校長」得了便宜還賣乖，讓其他幾位參選的校長候選人、因他參選引發爭議風波而下台的教長們，情何以堪。

學生代表們踴躍舉手發言、追問，被扣上對師長不敬的帽子；學代追問管中閔閃避的關鍵疑點，被打成逼問校長。這樣的指控聲浪，對這群熱情又熟諳議事規則的學生，又何嘗公平。

散會時，管中閔和師生握手致意，與學代們互動時故意「耍萌」，問學代為何訊息已讀不回？學代反問：「不是眼睛不好，還半夜發訊息？」管則搞笑作勢要把眼球挖出來給學代看。

旁人一看就懂，管校長試圖拉攏人心。但其實要贏取師生信心，應該是坦誠交代外界質疑，接受嚴格檢驗，讓外界逐步拾回對大學龍頭台大的期待，以及對台大校長職務的尊重。

前教育部長葉俊榮未釐清爭議，「勉予同意」管上任校長，管仍面臨誠信危機。昨天管有一個好機會跟社會對話，但他顯未珍惜，繼續消耗各界對台大的期待。

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