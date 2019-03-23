低頭族注意！ 後腦勺劇痛如鞭打 「枕神經痛」作祟

2019-03-23

記者楊心慧／台北報導

45歲在銀行擔任主管的張先生，每天長時間使用電腦，近日他半邊後腦勺感到刺痛，原本不以為意，但疼痛度與次數越來越高，如同被鞭子打的劇痛，他擔心是腦瘤的症狀，連忙就醫看診。醫師檢查後發現，他是神經壓迫引發的枕神經痛，此病好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族，經藥物治療後痊癒。

台北書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓解釋，枕神經痛是現代文明病，患者近年來有增加的趨勢，此病為頭部後側大枕神經及小枕神經受到壓迫，或是被肌肉群卡住，造成的現象，通常會以陣發性疼痛表現，每次疼痛短暫，發作時，除了疼痛外，還可能伴隨視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩側太陽穴疼痛等。

黃婷毓表示，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族，若未儘早治療，疼痛感、頻率會逐漸增加，將影響日常活動及睡眠。

電腦族 每30分鐘應舒展頸部

至於治療方式，黃婷毓說，可口服非類固醇消炎止痛藥及神經肌肉鬆弛劑，也能用熱敷、物理治療，鬆開僵硬的肌肉；另外還有在局部施打類固醇、神經麻醉劑的枕骨神經阻斷。

黃婷毓提醒，在疼痛期間，不建議進行按摩，因為很有可能會讓急性發炎反應更劇烈；若長時間使用電腦者，每半小時最好起身舒展頸部肌肉，例如能以手側拉頸部肌肉20秒（圖1），再慢慢回復直立姿勢，左右交替（圖2），再將雙手置於頭頂，把頭往前下壓，直到感覺頸部後方肌肉緊繃（圖3），停留20秒後，回復直立姿勢。

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