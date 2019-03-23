末期腎病 2青少年獲移植慶重生

2019-03-23

記者蘇孟娟／台中報導

「謝謝您，天使大叔！」兩名正值十來歲的青少年，因末期腎病長期接受腹膜透析治療（即洗腎），影響求學及生活。半年前兩人幸運獲腦死大愛者捐贈腎臟，接受移植，昨天歡慶新生，除向不認識的「天使大叔」致謝外，更開心終於擺脫「被透析機器綁架的生活」。

18歲的廖小弟小學時，因血尿就醫發現罹罕病「亞伯氏症候群」，此病會造成腎臟病變；16歲的姚小妹則是國二時罹腎絲球腎炎，更因腎衰竭成末期腎病患者，須長期接受腹膜透析治療。

儘管不必三天兩頭跑醫院進行血液透析，但兩人仍幾乎整日與透析機器為伍，不能隨意行動，影響上課且成長發育受影響，身形較一般青少年瘦小。

透析治療病童 5年間增至527人

中山醫學大學附醫泌尿科醫師謝佐宜指出，根據統計，全國約有20萬名慢性腎臟病童，從2010年開始，5年間接受透析治療的兒童從451人增加到527人；其中又有百萬分之5病童會成末期腎病，目前醫界多認為跟透析治療相比，接受腎臟移植手術有較好的長期存活率及生活品質。

兩名青少年也等待換腎機會，中山附醫泌尿科主任陳順郎指出，半年前有名因車禍導致顱內出血的腦死病患遺愛人間捐腎，由該院兩名正值青春期的病童受惠，進行腎臟移植手術後，歷經感染、血液循環改善等狀況後，術後情況趨穩定，昨日歡慶新生。

感謝天使大叔 遺愛捐腎

廖小弟和姚小妹都知道體內有來自「天使大叔」的腎，一再強調，很幸運，更感謝「天使大叔」的大愛助他們重生。

姚小妹說，以前早上8時和下午5時，都要進行腹膜透析治療，生活離不開透析機器且活動受限，很不痛快，現在終於擺脫被機器綁架的生活，感覺超輕鬆。廖小弟也說，因為透析治療，家人怕他體弱受感染，哪都不能去，真的很悶。

如今順利重生，超迷鄧紫棋的廖小弟與最愛畢書盡的姚小妹不約而同說，最想去聽現場演唱會，以前只能從電視看偶像，很不過癮，最盼望能到演唱會現場，大聲支持偶像。

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