腸繫膜缺血 20歲女腹痛昏倒

2019-03-23

記者黃佳琳／高雄報導

20歲的陳姓女大生半夜肚子痛，教官陪她到醫院急診室就醫，她竟痛到在廁所昏倒，引起醫護人員注意，經檢查後發現她是「腸繫膜缺血」，經手術治療後，在女大生肚子裡取出一顆哈密瓜大小的水瘤，順利救回女大生一命。

收治這起案例的義大醫院一般外科主任戴運生表示，「腸繫膜缺血」通常發生在老年人身上，一般年輕人因肚子痛到醫院掛急診時，容易被醫師認為是急性腸胃炎。陳女到院時，急診醫師診察發現她的生命徵象穩定，腹部微脹有壓痛感，但無腹膜炎症狀，在等待檢驗結果的同時，陳女有尿意，在教官及護理師協助上廁所時，竟在廁所昏倒。

哈密瓜大水瘤阻斷小腸血流

陳女昏倒，立刻引起醫師重視，經攙扶送回急救區再次評估發現，陳女腹部已呈「木板樣」（board-like）現象（即腹部僵硬），緊急剖腹探查發現，她的全部小腸已呈現缺血狀；醫護團隊還發現，陳女的腸繫膜根部有一顆如哈密瓜大小巨大水瘤，形成一個「引點」，整段小腸繞著腸繫膜扭轉了360度，小腸的血流供應被阻斷，立即手術治療，將小腸復位並切除腸繫膜水瘤。

經過48小時觀察後，醫護團隊再次進手術室剖腹查看，確認小腸整體已恢復活性，不需進行大量腸道切除，避免了「短腸症」，不需要終身依靠靜脈營養點滴維生的命運。

腸繫膜缺血 多是老年人

戴運生表示，「腸繫膜缺血性壞死」多發生在老年人，如果患者本身已有相當程度的動脈硬化、血管腔狹窄，這時再有任何的血管意外（如血栓），即很容易造成大段的腸道壞死；另外，腸道缺血性壞死的臨床表徵往往有陷阱，即使腸道已經開始壞死，病患主述很痛很痛，醫師的觸診往往顯示不出腹膜炎的表徵，特別是在年輕病患身上，診療醫師保持高度的敏銳度，往往是挽救病患生命的關鍵。

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