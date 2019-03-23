《謠言終結站》「低碳飲食」恐致營養不良？ 國健署：誤解

2019-03-23

記者吳亮儀／台北報導

網路流傳，「低碳飲食」會導致營養不良；國健署指出，低碳飲食指的是從原物料開始就盡量選擇當季及在地的蔬果食材，反而能保留較多的新鮮度及營養素，對身體來說是更好的營養來源。

意指飲食來源少碳排+碳足跡

許多人誤解，認為「低碳飲食」指的是「低碳水化合物」飲食，但所謂低碳飲食是指減少保存及運輸的碳足跡，因排碳相對減少，稱為低碳飲食。

低碳飲食≠低碳水化合物飲食

北醫附醫營養室主任蘇秀悅說，之前曾流行一陣子的「生酮飲食法」，主要就是幾乎不吃碳水化合物，改以吃肉、油脂為主，但那應該叫做「極低碳水化合物飲食」，因此可能讓很多人誤解「低碳飲食」的真正意思。

蘇秀悅說，低碳飲食講究少碳排放、碳足跡，而生酮飲食主要是吃肉，而吃肉造成的碳排放其實極高，因為養動物會產生很多碳排放，包括餵飼料、運送肉品、烹煮肉品和動物排放的氣體等，都屬於「極高碳」飲食。

而多吃當地、當季的蔬菜水果，就能相對降低很多碳排放、車輛或飛機運輸的碳足跡，因此叫做低碳飲食。

蘇秀悅提醒，生酮飲食一開始是給有癲癇症的小孩的飲食方式，希望能把抽筋現象改善，但因多肉、高油脂，因此很多病患的配合度不高，且吃那麼多肉其實並不容易，「並不適合一般人長期採用這種飲食法」。

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