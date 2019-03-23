是黑痣還是癌？ 5口訣揪癌蹤

2019-03-23

文／陳宏銘

從澳洲回來的林小姐到門診諮詢醫美療程，無意聊起她出國留學後，愛上國外很夯的日光浴，結果大約在6年前，下巴中央長出了一顆新痣，雖然明顯，但不是很在意，不過多年來痣慢慢長大了，我觀察痣的狀況有些怪異，建議她採樣檢查，最終確診是基底細胞癌，幸好發現得早，手術切除即根治。

ABCDE準則 判定是否癌變

當皮膚上的黑色素細胞聚集在一起，就是痣，學名是黑色素細胞痣。一個人身上平均帶有30-70顆痣，不論是新長的或已存在的痣都可能發展成皮膚癌。究竟是痣還是癌，要如何分辨？

◎我們可以靠ABCDE的口訣來判斷。

●A代表Asymmetry，不對稱：痣的形狀上下左右是否對稱，愈不對稱是癌的風險越高。

●B代表Border，邊緣：痣的邊緣是否不規則？有沒有凸起或凹陷？不規則的痣較易是不好的。

●C代表Color，顏色：痣的顏色不均勻或有多種顏色，或顏色會隨時間而有變化，如果顏色不均是癌的風險較高。

●D代表Diameter，直徑：醫學研究統計上，直徑大於0.5公分的痣就必須考慮惡性病變的可能。

●E代表Evolution，發展：痣突然快速發展，例如變大、形狀變化、顏色不同、高度改變等就須提高警覺。另外，如果發現皮膚有不明凸起，即使表面上沒有黑點，也要觀察留意。

痣擴大、變色、凸起 速就醫

◎除了上述ABCDE的特質以外，長在特殊地方的痣因惡性病變的可能性偏高，通常會建議切除。

●會受到長期摩擦刺激的痣，如長在手掌、腳掌（穿鞋子摩擦）和腰部（穿褲子會摩擦）的痣。

●長在黏膜處的痣，如口腔黏膜、生殖器部位的黑痣。

●出生就看得到的痣叫先天痣，愈大的痣，將來變惡性的機率較大。

民眾對於有惡性疑慮的痣應及早找醫師診治，如有需要可進一步做採樣檢查及病理判讀，以確定是否為惡性。

治療上除了手術之外，目前也有雷射、冷凍治療、高頻電波刀等方式可以治療，建議和醫師討論後找出最合適自己的方法除痣或癌。切記！越小、越早期的皮膚癌，治療越不會留疤！

（作者為光田綜合醫院整形美容中心主任暨整形外科醫師）

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