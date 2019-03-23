食安法修正案三讀／業者違添「加工助劑」 最重可罰3百萬

2019-03-23

〔記者黃欣柏、吳亮儀／綜合報導〕近年食安問題備受國人重視，為防堵黑心業者使用不當添加物危害民眾健康，立法院院會昨三讀通過「食品安全衛生管理法部分條文修正案」，明定食品內「加工助劑」的定義與用途，未來若業者添加的「加工助劑」違反主管機關規定，將可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

條文中首先將「加工助劑」的定義，從過去的法規命令提至法律位階，明定「加工助劑」是指食品或食品原料製造加工過程中，為達到特定加工目的而使用的物質，該物質在最終產品中不產生功能，且在食品以成品形式包裝之前應被除去，其可能存在非有意且無法避免之殘留。

食藥署科長廖家鼎說，加工助劑並非食品添加物，而是食品加工時的幫助物。例如家庭常用的大豆沙拉油，製作時除了黃豆脫皮、碎豆搓破油囊外，另需仰賴「己烷」協助萃取，讓黃豆溶出液態雜油和固態豆粕，「己烷」就是「加工助劑」，但製成食品後需將它剔除，不能殘留在食品中。

根據修正條文，「加工助劑」的使用，不得有危害人體健康之虞，且應符合衛生福利部食品藥物管理署訂定的「加工助劑衛生標準」，違反此規定且不配合改正者，可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

若是業者違規情節重大，未來主管機關將可命業者歇業或停業一定期間，甚至廢止其公司、工廠登記與食品業者登錄，被廢止登錄者，一年內不得再重新登錄。

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