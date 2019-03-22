口服A酸治痘痘 需專科醫師診斷

2019-03-22

文／羅棋守

小偉是一名26歲的上班族，儘管已經過了青春期，仍然飽受痘痘的困擾。臉上除了滿滿的紅色痘痘、膿皰外，痘痘所遺留下來的凹疤也影響他的自信，每次候診時都戴著口罩，就怕引起旁人的側目。

與小偉討論後，小偉決定接受口服A酸治療，經過數月的治療後，他的痘痘總算獲得穩定控制。

目前認為，痤瘡的形成有4個機轉，包括：毛囊旁的皮脂腺因荷爾蒙影響，製造過多皮脂到毛囊中、毛囊開口過度角質化或角化異常、毛囊內的痤瘡桿菌感染、發炎反應。

成人痤瘡的發生，則與使用了致粉刺的化妝保養品、壓力及不正常的生活作息、女性生理期有關。

一般輕微的痘痘可使用外用藥膏治療。較嚴重的個案，傳統做法除了外用藥膏外，還會搭配口服抗生素使用。但有痘痘膚質的患者，常常在停藥後一陣子，痘痘又會復發。過去在最後一線才會使用的口服A酸（isotretinoin），因為可以根本抑制皮脂腺分泌皮脂，溶解阻塞在毛囊開口的角質，抑制毛囊內痤瘡桿菌的生長及抑制發炎反應，對於痘痘的治療能達釜底抽薪之效。

近年來，許多研究指出，使用「低劑量」的口服A酸治療痘痘，除了皮膚乾燥、嘴唇乾、眼睛乾外，一般來說並沒有太大副作用，完成療程停藥後，短時間內痘痘不容易復發，即使復發也較以往輕微許多。因此，除了嚴重痘痘患者，建議容易留下凹疤體質或粉刺型痘痘的患者，可考慮使用低劑量的口服A酸來積極治療。

比較要注意的是，口服A酸有致畸胎性，女性在服用前要確認未受孕，且服藥期間及停藥一個月內，須嚴格避孕。男女性在吃藥及停藥一個月內，須避免捐血。

口服A酸需經由皮膚專科醫師處方開立，醫師會依患者嚴重程度和治療反應，決定使用的劑量及時間。（作者為台中市羅棋守皮膚科診所院長）

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