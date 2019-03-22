正確認識消炎藥 怎麼吃報你知

2019-03-22

文／潘美蓉

「消炎藥可不可以自己停掉不吃啊？」「消炎藥是不是有痛再吃就好？」

從上述提問裡可發現社會大眾普遍對「消炎藥」有些誤解。常被混為一談是「消炎藥」的藥物有3大類，分別是非類固醇抗發炎藥、類固醇以及抗生素。

◎非類固醇抗發炎藥

非類固醇抗發炎藥透過抑制COX酵素達到消炎止痛的作用。由於此類藥物對腸胃影響較大，一般建議飯後服用，或改吃可選擇性抑制COX-2酵素的新一代非類固醇抗發炎藥，以減少腸胃副作用。

而常見的解熱鎮痛藥—普拿疼，對於治療發炎沒有太大幫助；非類固醇抗發炎藥則可依病情用於消炎、退燒或止痛。

◎類固醇

類固醇主要的藥理作用在於抑制免疫系統的發炎反應，常用於一些嚴重且可能致命的疾病上，例如紅斑性狼瘡、急性氣喘發作等。可惜由於早期過度濫用，民眾對類固醇的觀感不佳。事實上只要在醫師處方下合理使用，類固醇確實可以安全地協助患者控制及改善病情。

正常劑量下，短期使用類固醇後停藥，副作用多半不會發生或很輕微；長期服用的病人，則應配合醫師指示漸進式停藥，以免快速停藥後，體內類固醇頓時分泌不足而發生問題。

◎抗生素

細菌入侵人體會引起發炎反應，而抗生素的作用在於殺死細菌，進而間接緩解感染組織的發炎反應。但須特別留意的是，抗生素本身並沒有止痛與退燒的作用，因此抗生素不等同消炎藥。

台灣目前抗生素濫用情形十分嚴重，許多菌種已有嚴重的抗藥性，若由醫師指示需使用抗生素治療時，務必確實遵照醫囑將療程藥物用完，勿自行停藥，這樣才能避免未來因為抗藥性而造成無藥可用的窘境。（作者為台南市立醫院藥劑科藥師）

消炎藥百百種，如何正確吃藥常令患者困擾。（照片提供／潘美蓉）

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