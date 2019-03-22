主成分不足 新一點靈B12等六藥品下架

2019-03-22

〔記者吳亮儀／台北報導〕國內藥品又出事了！食品藥物管理署在官方網站「藥品回收」專區公布包括「新一點靈B12」等六款藥品、眼藥水「主成分」含量不足，受影響產品達廿八批，約卅九萬瓶，必須於三個月內下架。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「新一點靈B12眼藥水」是藥廠自主檢驗留樣產品時，發現安定性試驗結果，其主成分含量低於原核准規格。

依原核准規格，產品的每個主成分含量須達九十％到一一○％，但新一點靈卻低於九十％，影響藥水效果。「新一點靈B12」的適應症包含結膜炎、結膜充血、角膜炎、眼瞼緣炎、淚囊炎、麥粒腫等。

同時因主成分不足而下架的產品包括「善得明眼藥水」、「安敏易眼藥水」、「康立膚軟膏2%」、「溫士頓維他命Ａ眼藥膏」、「溫士頓視寧點眼液」。

洪國登說，若消費者購買到相關產品，可向藥廠聯繫並請求更換；他也點出，這不是「新一點靈B12」第一次發生主成分含量不足情事，已要求藥廠一個月內提出調查報告釐清原因，含量不足可開罰十萬到五千萬元罰鍰。

抗組織胺不夠 影響藥效不傷眼

三總眼科部一般眼科科主任呂大文說，「新一點靈B12」是一般民眾在藥房就能買到的成藥，具舒緩眼睛疲勞、潤滑功用，這次問題出在主成分抗組織胺不夠，頂多是舒緩效果不夠好，並不會對眼睛造成影響，民眾不須擔心。

呂大文提醒民眾，若真的有結膜炎或其他眼睛疾病，還是要就醫，請醫師開立處方用藥的眼藥水治療，不該完全依賴成藥。

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