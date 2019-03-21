吃豬血清肺？ 無醫學實證

2019-03-21

記者謝介裕／南投報導

南投縣受東風至東南風影響，近日空氣品質不佳，呈現「橘色提醒」至「紅色警示」等級，整個天空灰濛濛的，空品問題再度受到關注，坊間盛傳「常吃豬血可以清除體內吸入的髒空氣，並達到保護肺部的功能」，但衛福部南投醫院表示，這並無學理根據及醫學實證，所以並沒有清肺養生的功效，想要對抗空污，不如多觀察空污指數，一旦空污指數爆表，少出門或出門戴上口罩，反而還比較實在！

衛福部南投醫院營養師黃淑敏說，豬血是華人特殊的飲食之一，根據營養成分資料分析顯示，每百公克的豬血含有蛋白質6公克、脂肪0.3公克，熱量29大卡，鐵質29毫克，熱量及脂肪含量算低，但蛋白質及鐵質含量高的食物。

對於缺鐵性貧血的人，是一項不錯的鐵離子補充食物，同時因豬血熱量低、脂肪含量少，也可提供想要減肥、瘦身等限制熱量的族群，作為食物補充來源之一，不過，「豬血」製作來源是利用屠宰豬隻時所流出的鮮血，全部收集之後再加工製作完成，基於食品衛生考量，食用時仍須注意產品來源，並確實將豬血煮熟，才可以食用。

保護肺部 應減少吸入髒空氣

南投醫院院長洪弘昌進一步表示，民眾若想真正保護肺部，最重要的預防仍是在於如何減少吸入髒空氣，以及減少曝露在空污的環境，如外出時配戴口罩、減少焚燒金紙或垃圾、多搭乘大眾交通工具、少抽菸及避免吸入二手菸等等，遠比吃豬血清肺養生來得更重要、更實際，也更加符合保健原則。

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