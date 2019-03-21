聯新醫攜手LA NEW 推足部預防醫學

2019-03-21

記者許倬勛／桃園報導

「千里之行，始於足下」腳不健康猶如地基不穩，做什麼事情都寸步難行，甚至衍生骨盆前傾、腰痠、肩頸痠痛等問題，醫師提醒，腳痛的肇因有很多，很大比例是因穿錯鞋導致，因此，挑選一雙合適鞋子很重要！

聯新運動醫學中心主任林頌凱說：「下樑不正，上樑歪」，足部由3個足弓形成：內側縱弓、外側縱弓、橫弓，支撐全身重量。腳是人的地基，當地基失衡，造成身體部分壓力過度集中，連帶影響到膝蓋、骨盆、臀部、頸椎等部位的平衡。

林頌凱說，到門診接受復健的民眾多因運動傷害、長者足型退化、慢性疾病導致等，其中有6成是因穿錯鞋導致病情加劇，患者以醫護人員、空服人員、餐飲業等行業居多，主要是因為需要久站、久走，因此找到符合腳型的鞋子、鞋墊及材質更顯重要。

林頌凱提供選鞋要點，亞洲人的前足較寬，要注意鞋頭是否太緊？接縫和鞋面會不會磨到腳？鞋跟要選材質較硬的，才能撐住腳跟；穿鞋時，腳趾最前端到鞋墊最前端，應該要有2.5~3公分左右的距離。

科技測量足部 助挑選合適鞋子

聯新國際醫院昨與LA NEW集團簽訂策略聯盟，LA NEW提供院方「足部全方位科技量測系統」，受測者赤腳站上儀器面板掃描，即可分析出足型影像分析、足底承受壓力、拇指外翻風險等，藉此找到最適合的鞋子，也方便醫師對症下藥。

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