《謠言終結站》燙傷敷蛋清

2019-03-21

記者吳亮儀／台北報導

有關網路謠傳燒燙傷偏方，例如麵粉、蘆薈、香灰、蛋清，甚至一些「祖傳秘方」等，食品藥物管理署發文闢謠，這些都是未經醫學證實的治療方式，不但沒用，還可能造成傷口感染。

長庚醫院皮膚科醫師、皮膚科醫學會發言人黃毓惠說，其實這些「偏方」中，很多人最常用的是牙膏，因為牙膏通常會有薄荷味、會感覺涼涼的，因此很多人常用牙膏塗抹在燒燙傷的傷口上。但這樣做，會使得傷口更受刺激。

黃毓惠說，更麻煩的是一種叫「左手香」的植物，很多人說「那對皮膚很好，即使燒燙傷了也能使用」，但其實完全不能碰。

黃毓惠指出，之前有一名燙傷患者本來受傷後皮膚僅紅紅的、微微痛，但聽信偏方使用左手香這東西塗抹傷口，結果造成接觸性皮膚炎，導致過敏、出水、癢，傷者一直抓癢，結果抓到皮膚爛掉，後果更嚴重。

聽信偏方 後果恐更嚴重

黃毓惠說，目前燒燙傷的護理步驟一樣是大家耳熟能詳的「沖、脫、泡、蓋、送」，特別是第一個步驟「沖水」，要在冷水下連續沖個20分鐘左右，讓受傷部位快速冷卻。

她提醒，一些很小的燙傷可以不用就醫，想擦藥也最好到藥局請藥師挑適合的燙傷藥膏，若稍微嚴重一點的燒燙傷，最好到醫院就醫較為保險。

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