出國旅遊糾紛最大宗 日韓占三成

2019-03-21

近4年累計賠償金額逾3千萬

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國人出國人數屢創新高，但旅遊糾紛也越來越多。旅遊業界統計，近四年受理的旅遊糾紛案件暴增至每年逾千件，累計賠償金額超過三千一百八十二萬元；其中東北亞佔比三成，是發生糾紛比例最高區域。業者指出，國人在日韓等國以自由行居多，習慣在網路購買票券或一日遊行程，常因遊戲規則不清楚或消費者轉賣二手票券而產生糾紛。

交通部觀光局統計，去年國人出國逾一千六百六十四萬人次，較前年增六．三二％，創歷史新高，但出國旅遊糾紛也越來越多。

若以地區分類，東北亞地區連續蟬聯五年糾紛案件數冠軍，占比近三成；若以案件類型區分，「行前解約」在旅遊糾紛案件一直最多，占比超過三成。

自由行產品 應先確定規則

品保協會副秘書長吳美惠指出，以往國人到中國旅遊人數最多，旅遊糾紛件數也最多，但近年國人偏愛東北亞自由行，自由行旅客喜歡事先在網路上購買機票、住宿和一日遊行程，這類商品沒有專人解說，經常發生商品規則沒清楚揭露，或是消費者沒搞清楚遊戲規則，買了才發現不能退等問題。

吳美惠說，還曾發生過消費者在網路轉賣票券，結果二手買家到國外才發現票券無法使用，或是現在最夯的和服體驗、手工製作拉麵等特定行程，都是到現場才發現和想的不一樣。

吳美惠也表示，以案件類型來看，「行前解約」一直都是糾紛案件的最大宗，主要是當旅遊目的地發生天災、疫病或突發事件時，例如北海道地震、紐西蘭清真寺遭攻擊，旅客希望取消行程，但部分星級酒店或航空公司需支付訂金，尤其日本航線多包機，業者不可能統統自己買單而產生糾紛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/