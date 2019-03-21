低周波器別亂電 食藥署警告：恐損傷肌肉

2019-03-21

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多上班族久坐、久站、長期當低頭族，導致肌肉痠痛，因此購買低周波治療器幫助肌肉放鬆，食藥署昨警告並非人人都適用，如裝置心律調節器的民眾就絕對不能使用。另外，單次使用不宜超過卅分鐘，否則可能使肌肉過度收縮，造成肌肉損傷。

裝心律調節器者 絕不能使用

「低周波治療器」又稱「經皮神經電刺激器」，原理是利用患者皮膚上的黏貼電極將電流傳到患者體內，透過表皮神經的刺激，阻隔大腦對於痛覺的接收，使患者肌肉放鬆、痠痛舒緩及減輕不適症狀。

食藥署昨召開記者會，提醒民眾使用注意事項。三軍總醫院復健醫學部物理治療科醫師蔣尚霖表示，低周波治療器會影響自律神經，若貼片貼到動脈，可能影響血流，因此使用時務必避開動脈位置，例如心臟、頸動脈、傷口以及頭部等部位，否則恐造成低血壓等問題。

網傳能助減肥 醫駁無稽之談

蔣尚霖舉例，有位中年婦女用低周波治療器緩解腰部疼痛，但使用十幾分鐘後覺得越來越不舒服、還會頭暈目眩，最後發現是對電流敏感導致低血壓。另外，有網路流傳指低周波治療器能幫助減肥，醫師、食藥署則駁為無稽之談。

食藥署醫粧組科長林欣慧建議使用者，依照產品使用說明書，將電極片貼在正確的位置，如疼痛處或是其周邊；刺激的強度應由低至高慢慢調整，過高的刺激強度，可能會造成反效果。

食藥署也提醒，罹患惡性腫瘤、心臟異常、懷孕或剛完成生產、脊椎骨折、挫傷、肌肉拉傷、血壓異常等情形，使用前應先諮詢醫師；低周波治療器也不能使用在心臟附近、頸部以上、或有傷口的皮膚，以免造成身體不適、危及健康。裝置心律調節器之民眾絕對不能使用此類產品，否則可能造成器材錯誤運作，嚴重者可能會危及生命！

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