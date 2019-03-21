因應高齡化 未來可立約指定監護人

2019-03-21

民法增訂「意定監護」 立院初審通過

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣已進入高齡化社會，現行成年人監護制度已漸不足以因應，法務部研擬於「民法」中增訂「意定監護」相關條文，意即當事人在意識能力尚健全時，即與指定受任人約定，在其喪失意識能力後，由受任人協助其進行人身護養療治及財產管理等。立法院司法及法制委員會昨初審通過相關條文。

現行法定成年監護制度，主要針對成年人有精神障礙、失智症或其他缺陷，無法自主表達意思時，由法院依職權選定配偶、四親等內親屬擔任其監護人。

司委會昨併案審查「民法部分條文修正草案」等案，針對民法增訂「意定監護」部分，法務部長蔡清祥表示，我國於去年三月已進入高齡化社會，六十五歲以上人口占總人口數比率超過十四％，現行成年人監護制度是在當事人喪失意識能力才會啟動的機制，無法充分符合受監護人意願，也未必符合受監護人財產管理及人身護養療治的需求。

替代法院職權選定 較符合人性

蔡清祥說，所謂的「意定監護」制度，是在當事人的意識能力尚健全時，與指定受任人訂定契約，經公證人公證後進行意定監護，執行雙方在契約範圍內的約定事項，替代法院依職權選定監護人，較符合人性尊嚴及利益。

民進黨立委周春米詢問在場官員，推動本案時有無做過風險評估，並表示有法界人士質疑，如果當事人找「小三」當監護人，在符合相關規定、要件下簽訂意定監護，這對原來的家庭要如何做平衡。

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭回應，已做法規影響評估並徵詢各界意見，此制度讓民眾多一種選擇，與現行法定監護雙軌並行；當意定監護有顯不適任的情況時，就由法定監護來補充，而法定親屬間原來法定繼承人的繼承，不受影響。

經在場立委與官員溝通、討論後，司委會召委、民進黨立委段宜康裁示全案初審通過，在進入院會之前，須先交由黨團協商。

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