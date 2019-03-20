孕婦、慢性病患小心 甲殼素產品需標警語

2019-03-20

記者吳亮儀／台北報導

孕婦、慢性病患者注意！食藥署公告，由「蝦、蟹殼及黑麴菌絲體所製取之食品原料幾丁聚糖Chitosan（俗稱「甲殼素」、「甲殼質」）之使用限制及其標示」規範，7月起需要在產品外包裝加註警語，提醒消費者注意。違者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食藥署指出，學者專家認為從黑麴菌絲體中取得甲殼素的產品，過程中可能會產生赭麴毒素Ａ（Ochratoxin A），因此規範這含量需小於1ppb。

而且，甲殼素被認為有降血脂效果，但食藥署點出，孕婦、哺乳母親、嬰幼兒和已在服用降血脂藥物的慢性病患者，在食用相關製品時需注意，由於可能和藥物產生交互作用，例如使藥物失效甚至造成肝臟負擔等，都對病患不好。

因此規範需在容器或外包裝以中文標示「有服用慢性病藥物者，應諮詢醫師後，方可使用」，以及「不建議孕婦、授乳者及嬰幼兒食用」的警語。

食藥署也提醒，慢性病患者若要食用這類製品，建議先和醫師討論。

Image by Free-Photos from Pixabay

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