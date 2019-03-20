中醫「清熱降炎」處方 改善子宮腺肌症不適

2019-03-20

記者歐素美／台中報導

經痛未必是子宮寒，尤其「子宮腺肌症」患者，常處於子宮發炎狀態！天寶中醫診所院長林襄穎分析210位子宮腺肌症患者，發現多數病患屬於中醫「濕熱、火熱」體質，經使用「清熱降炎」方式治療，服用「清熱利濕、清熱降火」中藥約3個月，即可大幅改善子宮腺肌症患者，經血量過多及經痛等不適症狀。

患者多屬濕熱、火熱體質

中醫師隨機選取210位子宮腺肌症病患為樣本分析，發現患者最常出現經痛、不定時下腹痛、肛門痛、經血量過多等4症狀。不論是經痛、下腹痛，都與中醫所說的「濕熱、火熱」有關，中醫治療主要方向為「清熱降炎」。

其中，經痛屬濕熱體質，需以清熱利濕中藥治療；平日不定時下腹痛，屬火熱體質，需以清熱降火中藥治療；肛門痛屬氣滯體質，需搭配行氣中藥治療；經血量過多屬瘀血體質，需搭配化瘀中藥，治療效果最好。

48歲連女患有子宮腺肌症，不但月經痛，一個月內更有14天出現肛門痛，求診婦產科，醫師表示是子宮與骨盆腔發炎，吃止痛藥、抗生素，卻未改善。經林襄穎診斷為「濕熱、氣滯」體質，開立清熱利濕，搭配龍膽草、澤瀉、烏藥、川楝子等行氣中藥，服用3個月後，經痛大為減輕，肛門痛更消失。

39歲莊女則因子宮腺肌症導致子宮肥大，長輩認為是子宮寒，吃了許多中藥補藥，結果不但月經痛未改善，平日也下腹痛，吃止痛藥仍半夜痛醒，且經血量愈來愈多，月經期間幾乎無法出門，睡覺須用產褥墊；經林襄穎採用「清熱降火、搭配化瘀中藥」，如黃芩、黃連、益母草、蒲黃等治療3個月，疼痛與出血量明顯改善，恢復正常生活與工作。

林襄穎表示，子宮腺肌症患者其實常處於子宮發炎狀態，久而久之，子宮肥大、腫脹、子宮纖維化，甚至不孕，提醒患者切莫誤以為是子宮寒而亂吃補藥，應尋求專業治療。

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