冰凍高麗菜葉敷「石頭奶」 新手媽媽解痛 順利哺乳

2019-03-20

記者蘇孟娟／台中報導

不少新手媽媽產後常面臨脹奶之苦，台中一名貴婦新手媽媽脹奶難受，以為熱敷可紓緩，敷成「石頭奶」一碰就痛，向中醫師求助，中醫師用「阿嬤的智慧」，以冰凍高麗菜葉冰敷神救援，輔以針灸及中藥調理，終讓貴婦媽媽順暢哺乳。

熱敷反使乳腺阻塞發炎

這名新手媽媽新婚才兩年，從公司會計嫁給少東，婚後很快就傳懷孕好消息，以為麻雀變鳳凰，但懷孕期間，老公有小三傳聞不斷，貴婦心情鬱悶，雖順利產下一子，卻因嚴重肝氣鬱結，導致胸部氣血阻滯不暢，造成脹奶、乳腺阻塞，貴婦誤以為熱敷可紓緩，但反而出奶更多，脹成「石頭奶」，一碰就痛楚不已，天天以淚洗面。

蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君指出，很多新手媽媽口耳相傳脹奶時可熱敷，有助讓乳房較柔軟，乳汁較好擠出，但那是產婦產後乳汁少或要追奶時，才可用熱敷，若是脹奶卻再熱敷則適得其反。

蔡惠君說，媽媽產後若感覺脹奶時要先親餵，靠寶寶吸吮力通暢乳腺，若還是脹痛，可用冰敷輔助，熱敷反容易使阻滯的乳腺產生發炎反應。

由於新手媽媽來看診時「石頭奶」脹得嚴重，蔡惠君教她用「阿嬤的智慧」急救援，將高麗菜葉剝除外層綠色的葉片後，取中間層葉片，葉片用奶瓶略微擀過變軟，冷凍3小時後，即可取出使用。

蔡惠君指出，脹奶疼痛的產婦可直接將冷凍菜片避開乳暈、包覆在乳房上，每次冰敷20分鐘，早晚各敷一次即可；她說，因高麗菜含硫化物，經皮膚吸收後能改善發炎情況，婦人冰敷一週即明顯改善不適。

此外，胸部有肝經、胃經兩條經脈通過，蔡惠君除幫婦人針灸，疏通胸部的氣血循環，再用淮山藥、熟地等中藥補養氣血，幫貴婦疏通乳腺，順利哺乳。

蔡惠君指出，婦人因熱敷錯誤哺乳，加上因與丈夫關係不佳，心情鬱結欠調理，也導致胸部下垂萎縮，她建議婦人多吃蛋白質、膠質食物，再放寬心先保養自己體態，經調養後，婦人說目前婚姻漸恢復佳境。

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