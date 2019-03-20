97歲人瑞手中風 心房顫動惹的禍

2019-03-20

記者王俊忠／台南報導

平日健康良好、無任何慢性病的97歲男人瑞，2月間右手掌突發性劇痛、合併慘白發紫、冰冷無知覺，送醫急診檢查出是心房顫動（心律不整）引起的罕見急性「手中風」，當天緊急使用導管與藥物溶栓治療，一天後手掌才回溫、血流漸恢復正常，出院後持續吃新型抗凝血劑、追蹤治療。

這名近百歲男性平日生活可自理，病症發生後被家人送到台南奇美醫院急診，並會診心臟血管內科，主治醫師黃柏森檢查心電圖發現有心房顫動，診斷是急性手中風，緊急以導管溶栓治療、緩解血栓情形。

導管溶栓治療 手掌回溫

經過24小時藥物持續溶栓，老翁手掌回溫、不再冰冷，再次血管攝影，發現手臂血流已恢復。

人瑞健康好、無慢性病，為何會手中風？黃柏森解釋，病患可能因年事已高而出現心房顫動問題，心房不正常顫動時易在心臟形成血塊，顫動也可能暫時恢復正常，就把血塊打出心臟，順著血流，流到右上臂而堵住手臂血管，當血液流不到手掌，手掌就出現劇痛合併慘白發紫、冰冷無知覺的中風症況，幸好及時發現治療恢復。

醫師提醒，因為心房顫動平時症狀不明顯，很多患者不自知，如引起併發症，嚴重者恐會致命。

此外，大量急性血栓塞，雖可經過緊急去除血栓治療，但仍有10%到15%的截肢機率；30天內死亡或截肢機率也達15%至25%，絕對不可輕忽。

黃柏森指出，一般來說，有三高（高血壓、高血糖、高血脂）、年紀大或甲狀腺機能亢進患者，是心房顫動的好發族群，提醒民眾平時如覺得有心悸、胸悶或頭暈等症狀，要注意是否為心房顫動徵兆，一般心房顫動患者可以用藥物治療來控制。

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