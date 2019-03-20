星宇購17架空巴 擬先飛澳門、日本／波音粉買空巴 張國煒：非王子復仇記

2019-03-20

〔記者陳宜加、王憶紅／綜合報導〕預計明年初開航的星宇航空昨與空中巴士（Airbus）簽約，將採購十七架A350XWB機型，估總金額約一八○○億元，是國籍航空向空巴購機史上單筆最大訂單。星宇董事長張國煒表示，新機引進後，不排除先飛澳門、日本大阪等飛行時間三小時內的航線，未來投入美國市場。

據星宇規劃，第一階段引進廿七架飛機，包括租賃十架A321neo單走道客機，首架今年十月引進、二○二二年全數到位，以及五架A350-900與十二架A350-1000，二○二一年底開始交機，二○二四年交付完畢；星宇也成為台灣首家引進A350-1000的航空公司。

市場盛傳十七架飛機價格約一八○○億元，張國煒表示，簽有保密條款，不能透露；是否為業內傳出的五到六折？他笑說，靠個人魅力啦。

選空巴「專業考量」

外界好奇張國煒是「波音粉」，為何選擇空巴？張國煒昨解釋，選空中巴士，不是王子復仇記，「很多人說我因為不想把引擎給長榮航空維修，因此與空中巴士簽約，但這是不成熟的想法，我選擇飛機機型都是專業考量，我不要臉一點地說，到目前我選的飛機選得很對。」

張國煒說，去年到韓國試飛A350，發現A350比B777快，且複合材料輕、省油，適合台灣高熱、潮濕的天候，有利於飛機維修。他也說，星宇是全新公司，營運初期須降低成本，選擇A350配合飛短程的A321neo，更節省機師養成資源。

將有國內唯一頭等艙

張國煒指出，A350將有四艙等，包括頭等艙、商務艙、豪華經濟艙與經濟艙，是國內唯一頭等艙。A350-900共三○六個座位、A350-1000有三五○個，均為評估最具效益，太多有銷售壓力、太少不具經濟效益。

他預估星宇最快今年十一、十二月取得營運許可證，目標十二月底或明年一月開航；第二階段預計再引進廿三架飛機，至二○三○年達五十架機隊規模。

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