百憂解 4月起停止供貨

2019-03-19

〔記者林惠琴／台北報導〕憂鬱症患者常用藥物「百憂解」將退出台灣市場！藥品經銷商裕利公司近日發函各醫療院所，通知「百憂解錠二十毫克」四月一日起停止供貨。精神科醫師呼籲患者不要停藥，以免影響病況；學者認為應檢視制度合理性，健保署也表示願意溝通與檢討。

裕利公司發函內容指出，因健保署每年度藥費支出目標制調降健保價，加上近年來原物料與運輸成本上漲，配合政府政策，生產線全面符合國際醫藥品稽查協約組織的藥品優良製造規範（PIC/S GMP）要求，精算後已不敷成本，接獲原廠通知，無法繼續供應台灣市場百憂解用藥，但三月二十九日前收到訂單會足量供應。

健保署科長連恆榮表示，一九九五年健保開辦時百憂解核定價是四十九元，但隨著不具有專利權、同成分學名藥上市，去年核定健保給付二．○八元，經市調行情再決定今年四月調整為一．九六元。若藥廠有異議，可提出保障下限價二元，開會討論仍有機會調整。藥廠則稱要待國外總公司決定，無法回應。

精神醫學會 盼藥廠只退出健保、不退出市場

連恆榮說明，目前與百憂解同成分抗憂鬱劑共十四家學名藥，現約一萬五千人使用百憂解，市占率約二十四％、排行第二名，年花健保約八百萬元。

台灣精神醫學會秘書長張家銘強調，百憂解是憂鬱症患者第一線用藥，可增加血清素改善憂鬱情緒，尤其用在青少年等對藥品較敏感族群更有效與安全，昨日門診已有不少患者擔心斷藥，貿然停藥可能使病況惡化，建議與醫師討論換藥。醫學會也正與藥廠溝通是否評估退出健保但不退出台灣市場。

保障民眾權益 健保署檢討藥品支出計算公式

四月一日要實施的新藥價中，共四三二三項藥品每顆低於兩元，其中八五五項更不到一元。健保署聲明強調，願意與藥界溝通，在保障民眾用藥權益前提下，可檢討藥品費用支出目標制計算公式。

台灣藥學會理事長李志恒認為，藥廠研發藥品投注成本很高，但過了專利期得與學名藥競爭，獲利未必達預期，加上健保固定總額制，要給付藥品卻越來越多，排擠到其他藥品價格，砍價砍到一顆藥比糖果便宜時，藥廠覺得無利可圖，就可能改用低廉原料或不再生產、出走，受影響仍是患者，建議適時檢討制度，例如調整民眾部分負擔，以確保藥品質量與選擇性。

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