呂旺展上台大 曾文農工創校78年第1人

2019-03-19

〔記者吳柏軒、楊金城、黃明堂／綜合報導〕大學繁星推薦昨日放榜，台灣大學也公布相關數據，有五校是首次有學生錄取台大，更包含一所職校綜合高中班的學生。台大註冊組主任李宏森強調，這是希望發揮繁星管道的「縮短城鄉差距」精神。

台大繁星錄取生大都是在各校排名前五％的前段高手，校排名一％者就高達二二三人、高占總錄取人數約六成。今年首次有學生錄取台大的五所高中是新竹縣立湖口高中、私立光華高中（台南）、私立均一高中（台東）、台中市立新社高中、國立曾文農工（台南）。

5校亮繁星 首度有台大生

曾農創校七十八年來首位台大生是綜合高中班的呂旺展，獲錄取台大公共衛生系，成為前行政院長賴清德的學弟。呂旺展說，很開心有機會挑戰台大。

呂父是藍領勞工，呂母在屏東滿州鄉民代表會任職。他在屏東讀國中，參加南市高中免試多元入學，陰錯陽差進了曾農。但他不氣餒，高一下學期開始住校，全心讀書，沒有補習，今年學測考五科獲得五十四級分，校排第一。校長徐震魁說，學校將協助呂旺展做好準備。

透過繁星獲錄取政大心理系的台東高中張中任，則是因在五年內痛失父母、祖母三位至親，在親友、同學陪伴下才走出創傷，因而決定成為心理師，輔導遭遇不幸的人。

張中任父親生前是藥師，媽媽是護理師，爸爸在他國中一年級時就去世，奶奶在他國三時走了，沒想到，到了高一，媽媽診斷罹癌，他高中寒暑假幾乎都在台北陪媽媽，但她仍於去年過世。

張中任說，經歷生離死別，對人的心理治療很有興趣，陪媽媽住院期間，學業荒廢不少，後來加倍努力才錄取政大心理，盼未來陪伴類似遭遇的人走出傷痛。

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