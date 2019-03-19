搶人愈來愈早 難脫分數至上心態

2019-03-19

記者吳柏軒／新聞分析

今年大學繁星招生，上百校系招無人而創新高，卻也發生台大牙醫系要一人，竟來了一堆，而增額錄取七名在學測成績、在校學業成績排行前一％的頂尖學子。其實七年前台大醫學系繁星招生就也曾因為都是頂尖滿分生而增額七人，號稱要縮短城鄉差距的繁星招生，明顯難脫「分數」比高下的傳統窠臼，難怪有人質疑大學只是透過繁星早一步搶招各地頂尖生。

繁星推薦最初由清大前校長陳文村的「繁星計畫」而興，用意要縮短城鄉差距，精神是「校校等值」，要給城鄉各高中有平等錄取頂尖大學機會，二○一○年正式成為大學入學管道之一。

七年前台大醫學系首次加入繁星，原定招兩人，卻來了一堆各校頂尖生，最後增額錄取共九人。七年後，台大牙醫系變熱門科系，又重演招一人變「增額七人」的戲碼。其實，「搶報熱門科系」的學生心態難免，這種狀況恐仍會重演，問題是大學無法鑑別選才。

更可議論的是，台大主管一語道出是學測採計五科變四科，害滿分生變多不好篩選；而未來招聯會可能解方是增加面試，或把在校學業成績更限縮到前○．五％等；在在更是難脫學科成績比高下的心態，只是更確保頂尖中的頂尖生才能進頂大，恐也讓繁星與申請招生更雷同。這也印證繁星沒有選才鑑別度，恐只是提前搶生的招數之一了。

問題反思是更應落在大學身上，繁星是否要更適性選才？縮短城鄉的公平精神真有落實？大學越來越早招生，是否真有利學生適性選校？繁星其實是需要更多深入檢視的。

繁星表格

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