繁星放榜 台大牙醫招1人取8人

2019-03-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○八年大學繁星推薦第一至七類學群昨放榜，大學甄選會統計，錄取率約六十一．三八％，有高達一三四校系無人錄取、招無人，創五年新高，頂尖大學也有不少缺額。但相對地，台大牙醫系今年僅招一名、卻一口氣增額錄取七人，史上首見。招聯會推估，可能與社會觀感有關、認為牙醫系職涯發展可勝過醫學系，加上牙醫系繁星可免面試，讓頂尖生紛紛報名擠爆。

今年繁星共六十六校一七八四學系、提供一萬八二一○個名額，昨公布不含醫學系的錄取榜單，錄取率六十一．三八％，比去年略降○．四九％；校系總缺額達一八三四名，比去年小減百名，但卻有高達一三四個校系無人錄取，創下五年新高，更有四所私校缺額破百。甄選會分析，與系組總數增加，報名人數逐年遞減有關。

大學招聯會認為，無人錄取也可能是無人報名，「學生不中意，就不想報名！」是招生市場機制。細觀各校缺額變化，未必全校性增或減，主要還是看科系熱門。

招聯會︰評估牙醫系是否增加面試

台大牙醫系今年繁星只預定招一名，最後卻增額七人。台大註冊組主任李宏森認為與今年學測參採從五科改成最多四科有關，繁星報名十四人，有八人的學測、校排名、在校學業成績等都達頂尖，難分軒輊，只能增額錄取，但將排擠該系未來的指考分發名額。他建議招聯會等思考繁星制度應修改，學測級分應更有鑑別度等，避免製造大學選才困擾。

招聯會執秘戴念華則分析，牙醫系去年看五科總級分，只招一名但仍增額三人，可見增額非今年才發生。再細究牙醫系的繁星錄取門檻，多列出校排名一％的高標準，部分醫學系反而較寬鬆，可見科系乃至社會都認為牙醫系更熱門；一來牙醫工時穩定、醫療糾紛少，再加上繁星制度上牙醫系可免面試，醫學系須二階篩選，所以不少頂尖生擠報台大牙醫；招聯會將評估未來是否牙醫系增加面試等篩選機制。

134個校系無人錄取「應是市場機制」

另，大學甄選會提醒，繁星錄取生不得報名大學及四技的個人申請入學管道，只能放棄後參與大學考試分發、二專甄選、四技二專聯合登記等，但須廿二日聲明放棄。醫學繁星則須待四月面試後，五月八日才正式公告錄取名單。

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