NCC調查─5大新聞來源 民眾認定報紙最公正

2019-03-19

〔記者劉力仁／台北報導〕假新聞流竄，影響民眾對新聞真實性的信任度，根據國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）進行的「一○七年通訊傳播市場調查」，紙本報紙、電視、廣播、網路入口網站／APP、廣播電台網站／APP等民眾獲取新聞的五大來源資訊公正性比較，七十一．八％民眾認為報紙最公正，排名第一。

民眾心目中五大新聞來源公正性排名，分別是紙本報紙七十一．八％、電視七十．六％、廣播六十二．三％、網路入口網站／APP五十七．八％、廣播電台網站／APP五十七．七％。

至於新聞資訊不公正程度，排名第一的是電視二十二．二％，再來依序是網路入口網站／APP二十．九％、廣播電台網站／APP十七．七％、紙本報紙十七％、廣播十五．三％。這份調查為ＮＣＣ於去年五至七月進行，有效樣本一○七八份。

ＮＣＣ表示，去年開始委託學術機構每年進行相關調查，其他調查項目還包括上網使用行為調查、行動通信、市話通信等使用行為調查，供各界參考。

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