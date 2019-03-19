中國網軍攻陷Reddit 圍剿反中言論／騰訊投資「美版PTT」 利用言論自由策反輿論、吹捧中國政府

2019-03-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國網軍大舉入侵台灣進行輿論戰歷歷在目，如今連外國網站也不得安寧！美國網路媒體BuzzFeed披露，獲中國網路巨擘「騰訊」投資入股的美國網路論壇、有美版「PTT」之稱的Reddit，近來深受中國網軍「人海戰術」困擾。他們利用民主制度下的言論自由策反輿論，有組織性地散布政治宣傳並吹捧中國政府，圍剿發表不利中國言論的用戶，令美國「鄉民」不堪其擾。

天安門事件、華為等討論文章被轟炸

Reddit每月活躍用戶達三．三億，每月訪問量達一八○億次，在美流量高居第五，但這個在中國遭封鎖的論壇，卻成為中國網軍最新狩獵場。據報導，Reddit日前宣布融資後，論壇上開始出現大量疑似由中國以外地區的中國人所註冊的新帳號，積極發表支持中共的言論，至於法輪功、天安門事件、華為公司及孟晚舟事件等討論文章，則遭中國網軍「轟炸」。

每月造訪人數達一億的政治話題子討論區「/r/geopolitics」的用戶表示，中國網軍堪稱「有史以來最好鬥」，不僅對批評中國的言論給予「負評」（downvote），也大肆發表推崇中國國家主席習近平政策的論述。諷刺的是，美國的言論自由和公開網路，竟淪為他們摧毀民主的工具。

專家質疑中國政府欲操縱海外輿論

儘管Reddit發言人表示，初步調查並未發現組織性活動的跡象，也沒有證據顯示這些「親中」行為與中共或中國政府有關，但中國問題專家利明璋（Bill Bishop）指出，這些行為與中國政府亟欲控制海外輿論的作法相符，他們希望創造「更有力的話語權」，以控制有關中國的論述和對話，但很難判斷這類用戶是出於愛（中）國，還是受到政府或特定組織操縱。

帳號被禁 也會迅速創建新帳號

「/r/geopolitics」用戶提供的被禁止帳號中，有自稱在美國或加拿大工作、就學的中國人，也有似乎是「翻牆」連上Reddit者。雖然Reddit規定註冊二十天內的帳號不可留言，但這類用戶通常限期一到就開始「洗版」，而且就算帳號被禁，也會迅速創建新帳號。

一名在中國居住逾二十年的歐美國家用戶指出，中國網軍會在特定議題被提出討論時，一窩蜂出現且砲口一致，這種伎倆正是中共拿手好戲，「Reddit和西方國家都還沒準備好處理此一問題」。

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