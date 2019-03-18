遊日買成藥 3招確保用藥安全

2019-03-18

文／楊若珺

網路上常見各種關鍵字，如「日本十大必買藥妝」，許多人因信賴日製品質，到日本旅行都會購買日本市售成藥。然而，面對包裝上的日文說明，您是否知道該如何使用？該使用多久？以及什麼樣的情況下，最好應避免使用呢？

◎以下3招，讓藥師教您簡單守護自己的用藥安全

●了解正確的藥品用法

日本市售藥品多為家庭的常備藥，通常小朋友和成人皆可服用，但服用劑量不同，須詳讀說明書，以免發生服藥量不足或是過多，導致效果不彰或發生副作用。許多藥廠有鑑於外國人對日本市售成藥的需求日益增加，已在網站上提供多國語言的藥品說明書，可在使用前知道正確的藥品用法。

●注意藥品使用的期限

可由民眾自行購買的開架式藥品，大多針對症狀治療，切勿當成保健食品長期服用。而根據藥品不同，如果服用5-6次或是5-6天後，症狀仍未緩解，就應停止服藥，並轉向醫師或藥師諮詢，以免錯失疾病治療的時機。

●若身體有特殊情況時，請向醫師或藥師諮詢可否使用

雖然日本市售成藥的安全性高，但是像孕婦或是正在餵母乳的媽媽、老年人、或是慢性病患，仍建議服用前要向醫師或藥師諮詢是否適合使用。

要提醒的是，依據我國藥害救濟法規定，必須是因正當使用合法藥物所生的藥害，才能依法規請求救濟。而法規中定義的合法藥物，乃指領有主管機關核發藥物許可證，依法製造、輸入或販賣之藥物。所以從國外自行購入的藥品，並不符合合法藥物定義，若使用後發生副作用，導致身體不適，將無法適用台灣的藥害救濟法。

健康是每個人最珍貴的無形資產，隨著自我健康照護意識提升，更應謹慎使用日本市售成藥。

（作者為台北市立聯合醫院和平院區藥劑科藥師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/