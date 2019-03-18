《愛肝加油站》GOT、GPT正常 不代表沒有B型肝炎

2019-03-18

文／許金川

Q：我今年65歲，本身有高血壓，固定在心臟科追蹤，醫師偶爾會幫我檢測肝功能指數，每一次結果都正常，上週巧遇肝病基金會來附近做免費的肝病篩檢，我也去抽血檢查，沒想到檢驗報告卻顯示我有B型肝炎，而且AFP胎兒蛋白偏高，要我趕緊至肝膽科進一步檢查，我很訝異，我從來都不知道我有B型肝炎！怎麼會我的肝指數都正常，但卻有B肝呢？胎兒蛋白偏高又是什麼意思？

A：在過去沒有B肝疫苗的時代，台灣的慢性B型肝炎帶原者大約高達300萬人，自民國75年起全面對新生兒施打B肝疫苗之後，幼兒的B肝帶原率才大幅降低，據統計目前台灣仍大約有將近200萬的慢性B肝帶原患者。

但是因為肝臟內部沒有痛覺神經，即肝炎、肝硬化甚至長了肝癌，也大都沒有不舒服的症狀，導致很多人以為只要抽血肝功能指數GOT、GPT正常，就表示肝臟健康沒問題。事實上，肝功能指數正常，只能表示目前肝臟沒有發炎跡象，至於有無被B型肝炎病毒感染過，需抽血檢測B肝表面抗原（HBsAg）及B型肝炎抗體才能得知，再者，即使有慢性B肝帶原，肝功能指數也不一定會升高，因此千萬不能只依據GOT、GPT的數值來判斷有無B型肝炎。

您篩檢報告顯示有B型肝炎且甲種胎兒蛋白（AFP）偏高，一定要盡早至肝膽科追蹤檢查，因為B肝患者是肝癌的高危險群，甲種胎兒蛋白則是肝癌的重要指標。一旦甲種胎兒蛋白升高，首先會懷疑肝臟可能長了惡性腫瘤，要及早進行腹部超音波、電腦斷層或核磁共振等影像檢查來詳加診斷，以便及早治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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