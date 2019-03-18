家有過敏兒 春遊小心花粉熱

2019-03-18

文／楊樹文

6歲的小豪（化名）有哮喘病史，在藥物控制下病況穩定，但這幾天突然哮喘發作，且打噴嚏、流鼻水、眼睛發紅，非常不舒服，家長帶他到診所拿了感冒藥吃，但症狀改善不大，轉來過敏門診掛號，經詳細問診及檢查，發現小豪是和大人去賞花引起的花粉過敏，經藥物治療，症狀獲得緩解。

春暖花開的季節，繁花繽紛艷麗，吸引民眾走向戶外親近大自然，但卻有人開始噴嚏打不停，或是鼻水持續數週都不見好轉。如果只在春天出現過敏症狀，那麼就有可能是「花粉熱」，也就是花粉過敏。

由於花粉內含有豐富的蛋白質，其中某些蛋白質成分是產生過敏的主要致敏原。其主要症狀為打噴嚏、流鼻涕、流眼淚，或是鼻、眼及外耳道奇癢無比，嚴重者還會誘發氣管炎、支氣管哮喘。也有人是皮膚過敏，症狀是皮膚出現紅斑、丘疹、細小鱗屑、有搔癢感或灼熱感。

花粉熱屬於季節性過敏，在每年3-5月或10-12月，因植物花期變化，患者才會開始出現過敏症狀，常誤以為自己得了感冒或鼻炎；而常見的過敏原如塵蟎、動物毛，大多長期存在，因此發病期不分季節。

值得一提的是，花粉過敏不一定是有形的「花」，從行醫的經驗中發現，除了塵蟎，中部地區（特別是彰化市及鄰近濱海鄉鎮）2013年當地兒童及青少年對花粉過敏的比率高達17%，僅次於塵蟎，禍首以狗牙根草、牧草和豬草分居前3名。

◎小兒花粉過敏主要的表現包括：

●花粉過敏性鼻炎：鼻癢、打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、呼吸不暢等。

●花粉過敏性哮喘：出現陣發性咳嗽、呼吸困難、突發性哮喘發作。

●花粉過敏性結膜炎：小兒的眼睛發癢、眼瞼腫脹，並常伴有水樣或膿性黏液分泌物出現。

◎花粉過敏是預防勝於治療，若已知過敏來源，在該植物的花季時，宜減少暴露在致敏花粉的機會，一般有哮喘及過敏病史者也要注意防範：

●開花季節減少外出活動，避免接觸過敏原。

●室內可以使用空氣清淨器過濾空氣。

●外出盡量避開花粉濃度較高的上午5-10點，或是挑下雨過後外出，並且要記得戴口罩、眼鏡及帽子。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏免疫科主任）

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