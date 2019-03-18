收費不一 準公幼恐一國多制

2019-03-18

其他五都喊沒錢 多希望中央再提高補助

〔記者蘇孟娟、劉婉君、賴筱桐、魏瑾筠、沈佩瑤、方志賢、林曉雲／連線報導〕六都「準公共化幼兒園」政策預計八月全面推行，教育部雖預計將準公幼由三級改為二級。但除台北市擬增加補貼，期突破每月萬元收費上限，「北市的物價，多數幼兒園很難只收一萬元」，其他五都則多高喊財力有限，台中市擬齊一化每月收費一萬，新北、高雄則希望中央再提高補助，六都恐將出現「一國多制」狀況。

台中擬齊一收萬元 不足4億要中央補助

中市教育局長楊振昇指出，台中目前符合三級標準的園所共一六○家，已跟業者多次座談，初步共識是不分三級制，齊一採一萬元標準收費；但要拉齊收費標準，經費估不足四億元，需向中央爭取補助。

對於北市傳出可望加碼補助、提高收費，楊振昇坦言，中市財力難能跟進；而若台北特殊加碼政策為真，準公共化政策恐再出現一國多制，不利五都推動準公幼。

南市教育局也坦言，台北是全國最富有而可加碼補貼，其他五都恐難望其項背，教育部若特許台北加碼提高收費上限，可能更混亂，其他五都的政策推動將更有壓力。不如中央能將對台北的補助，改補助給財力較弱其他五都，更達分配公平責任。

新北市教育局長張明文也叫苦表示，新北推動建設，恐無法擠出預算加碼幼教，希望中央全額補助，也呼籲不要限制地方目標數，讓私幼業者和家長有多元選擇。

桃園市教育局長高安邦表示，教育部調整級距草案尚未公告，仍不確定細節，桃市已推派幼教團體代表參與今天的教育部諮詢會表達意見，相信教部能衡酌私幼經營者與家長需求，擬定雙贏做法。

高市教育局副局長黃盟惠表示，目前高雄符合三級距有二五九家，若變二級，收費要增到一萬或以上，若中央、地方分攤比例不變，勢必增加地方負擔，要等定案才能確定能否因應，更期盼中央能增加補助。

北市︰教部條件 多數業者難達標

北市教育局長曾燦金表示，依教部原本條件，北市高達五○七家私幼無法達標，其他五都應也很難做；因此北市建議拉高收費，三級增為一萬二千、一萬二千八百、一萬三六六○元，且希望中央能和北市分攤差額，最差才是由北市加碼吸收。

曾燦金直言，如縮小為二級，北市私幼六十人以下很少，收費不能逾一萬卻有一百卅多家，且目前北市公幼加非營利幼兒園已有四十四％，一一一年要七成，綜整各因素，北市私幼會參加準公共估恐僅十％。

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