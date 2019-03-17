脂漏性耳膜炎 勿盲目掏耳

2019-03-17

文／陳建志

一名40歲女性聽聲音時，總是覺得隔著一層膜，有些聲音甚至會聽不清楚，還會持續聽見「嗯嗯嗯」的聲響。原本以為是耳垢太多所致，掏耳時卻老是掏出一些「皮屑」，掏不出任何耳垢，還愈掏愈癢。

就醫時，聽力檢查並無異常，卻發現整個耳膜失去了原本的反射光澤，被一層淡黃色的「油脂」所覆蓋，混雜著很多的皮屑，耳膜周圍的微血管也呈現擴張。

搔癢耳悶 反覆掏耳變惡性循環

該患者其實是罹患了「脂漏性耳膜炎」，顧名思義就是耳膜得了脂漏性皮膚炎。起因於患者原本就有過敏體質，外耳道因過敏反應而搔癢，不當掏耳破壞了耳垢保護層，使固有益生菌叢減少，外耳道從弱酸性變成弱鹼性，更不利於益生菌成長。接著，具有親脂特性的皮屑芽孢菌趁機大量孳生。

耳膜受到感染後，出現充血並長出皮屑，加重搔癢及耳悶，誘使患者繼續掏耳，使病症進入了惡性循環。

此病治療以吡咯環（azole）類抗黴菌藥膏為首選，用來克制皮屑芽孢菌的數量，但藥膏遠不比水滴劑好用，患者自行使用時，往往只把藥膏塗抹在外耳道上；因此，在治療過程中，須仰賴耳科醫師不斷地把藥膏「精準地」塗抹於耳膜上，大約每3天一次；每次治療時，還須把上一次舊藥膏從耳膜上清除乾淨，再塗抹上新藥膏，相當費工。

患者不僅須忍耐耳膜治療時的刺激感，也須忍耐藥膏塗抹後的耳悶感，還要避免掏耳，大約一個月後就可痊癒。

不治療 皮屑芽孢菌恐侵犯耳膜

此病若不治療，隨著皮屑芽孢菌愈益侵犯耳膜，不僅奇癢無比影響生活品質，嚴重時分泌物增加，偕同皮屑形成膏狀或塊狀物，阻塞外耳道，造成傳導性聽力障礙，更會變成黴菌孳生的溫床，續發耳黴菌，加重病症。

須注意的是，身體過敏反應、空氣汙染加上乾冷環境會促使脂漏性耳膜炎復發，故有耳癢、耳悶者，勿盲目掏耳，宜先正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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