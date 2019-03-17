避光避濕避熱 保存「藥」3招

2019-03-17

文／陳建坊

「藥師，咳嗽藥水開瓶後，沒喝完要放冰箱嗎？」「夾鏈袋散裝的藥，可以放多久？」「胰島素開封後，還需要冷藏嗎？」在藥物諮詢時，遇到不少病人詢問藥品保存問題。

有一些病人在看完醫師拿藥回家後，藥品可能全都存放在冰箱或廚房櫥櫃中，或者隨意放在餐桌上，一不小心恐將導致藥品變質或者造成兒童誤拿誤食，不可不慎。

藥罐開封 罐內乾燥劑應立即丟棄

◎當藥品從醫院拿回家後，可先依下列原則存放：

●一般藥品：放在陰涼通風處，遵循「避光、避濕、避熱」三大原則，而且要放在小朋友拿不到的地方。藥罐開封後，罐內的乾燥劑應立即丟棄，以避免乾燥劑吸濕後，反而造成放在一起的藥品變質。

●需冷藏藥品：藥品需與食物分隔存放，但不要放在冰箱門邊，以免溫度不穩定而影響藥品安定性。

◎在醫院拿的處方藥品，應依醫囑或藥袋上的指示說明，於當次治療期間內使用完畢。若仍有未服用或使用完的藥品，依藥品不同劑型，其保存方式建議如下：

●原包裝保存，可存放到排裝或罐裝上的保存期限。

●口服散裝藥品：存放約6個月，外觀若有異狀，則應丟棄。

●口服藥水（口服水溶液或懸浮液）：開封後，室溫存放約1個月。

●口服泡製抗生素藥水：含Augmentin或Amoxicillin，泡製後冰箱冷藏7天；含Clarithromycin，泡製後室溫下14天。服藥前應先搖勻懸浮液再使用。

●磨粉藥包：存放約1個月，一旦發現受潮結塊、變質則應丟棄。

●胰島素：未開封，需冷藏保存；已開封，室溫存放約1個月。

●眼藥水、眼藥膏：開封後存放約1個月。

●栓劑：存放於室溫。若天氣熱溫度高時，用手輕壓有軟化，可放冰箱冷藏一陣子，使其硬化後再使用。

●外用藥膏：開封後存放約6個月。若變硬、液化或變色則應丟棄。

（作者為衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師）

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